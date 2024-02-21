21 февраля 2024

Индивидуальное жилье заняло почти половину строительного рынка Тюмени

Тюменьстат: объемы индивидуального строительства выросли за год в 10 раз
© Служба новостей «URA.RU»
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Фестиваль воздухоплавания «Самрау». Башкортостан, коттеджи, малоэтажный жилой дом
За 2023 год индивидуальные застройщики ввели в эксплуатацию больше миллиона квадратных метров жилья Фото:

Объемы индивидуального строительства в Тюменской области заняли почти половину строительного рынка Тюмени. За 2023 год в сфере ИЖС введено в эксплуатацию больше миллиона квадратных метров, сообщает в рассылке Тюменьстат.

«В декабре 2023 года введено в эксплуатацию 140 тысяч квадратных метров индивидуального жилья. Это в 10 раз выше показателей 2022 года. Всего за 2023 год индивидуальные застройщики ввели в эксплуатацию почти 1,1 млн квадратных метров», — поясняет приложенная к рассылке инфографика.

Сообщается, что общий объем введенного жилья составляет почти 2,5 млн квадратных метров. Отмечается, что самые большие объемы ввода жилья зафиксированы в середине лета и в декабре.

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Объемы индивидуального строительства в Тюменской области заняли почти половину строительного рынка Тюмени. За 2023 год в сфере ИЖС введено в эксплуатацию больше миллиона квадратных метров, сообщает в рассылке Тюменьстат. «В декабре 2023 года введено в эксплуатацию 140 тысяч квадратных метров индивидуального жилья. Это в 10 раз выше показателей 2022 года. Всего за 2023 год индивидуальные застройщики ввели в эксплуатацию почти 1,1 млн квадратных метров», — поясняет приложенная к рассылке инфографика. Сообщается, что общий объем введенного жилья составляет почти 2,5 млн квадратных метров. Отмечается, что самые большие объемы ввода жилья зафиксированы в середине лета и в декабре.
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© Служба новостей «URA.RU»
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17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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