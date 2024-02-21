21 февраля 2024

Жители Нижневартовска поздравляют дворников с 23 февраля

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Город. Курган, лопата, снег, дворники, зима, лестница
Жители домов поздравляют дворников с наступающим 23 февраля Фото:

Среди жителей Нижневартовска распространилась добрая традиция поздравлять дворников с наступающим 23 февраля. Таким образом собственники квартир благодарят сотрудников коммунальных служб за добросовестный труд. Видеозаписи с поздравлениями жители публикуют в соцсетях.

«Жильцы дома на Мусы Джалиля, 20А скинулись деньгами, чтобы вручить конвертик с достойной суммой своему дворнику Юнусу. Так они решили отблагодарить Юнуса за его труд и заодно поздравить с наступающим Днем защитника Отечества», — пишет телеканал N1. Также поздравить дворников решили соседи из дома 18 по улице Героев Самотлора, проезда Восточный, 5 и собственники дома 5 по улице Салманова.

Ранее URA.RU рассказывало о том, что в Сургуте жители дома по улице Усольцева дом 15 поздравили дворника Абакула и его жену уборщицу Манзуру с Новым годом. Они получили праздничные подарки и конверт с деньгами, которые собрали для них соседи.

Главные новости ХМАО уже в вашем телефоне — Telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Среди жителей Нижневартовска распространилась добрая традиция поздравлять дворников с наступающим 23 февраля. Таким образом собственники квартир благодарят сотрудников коммунальных служб за добросовестный труд. Видеозаписи с поздравлениями жители публикуют в соцсетях. «Жильцы дома на Мусы Джалиля, 20А скинулись деньгами, чтобы вручить конвертик с достойной суммой своему дворнику Юнусу. Так они решили отблагодарить Юнуса за его труд и заодно поздравить с наступающим Днем защитника Отечества», — пишет телеканал N1. Также поздравить дворников решили соседи из дома 18 по улице Героев Самотлора, проезда Восточный, 5 и собственники дома 5 по улице Салманова. Ранее URA.RU рассказывало о том, что в Сургуте жители дома по улице Усольцева дом 15 поздравили дворника Абакула и его жену уборщицу Манзуру с Новым годом. Они получили праздничные подарки и конверт с деньгами, которые собрали для них соседи.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...