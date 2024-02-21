Жители Нижневартовска поздравляют дворников с 23 февраля

Среди жителей Нижневартовска распространилась добрая традиция поздравлять дворников с наступающим 23 февраля. Таким образом собственники квартир благодарят сотрудников коммунальных служб за добросовестный труд. Видеозаписи с поздравлениями жители публикуют в соцсетях.
«Жильцы дома на Мусы Джалиля, 20А скинулись деньгами, чтобы вручить конвертик с достойной суммой своему дворнику Юнусу. Так они решили отблагодарить Юнуса за его труд и заодно поздравить с наступающим Днем защитника Отечества», — пишет телеканал N1. Также поздравить дворников решили соседи из дома 18 по улице Героев Самотлора, проезда Восточный, 5 и собственники дома 5 по улице Салманова.
Ранее URA.RU рассказывало о том, что в Сургуте жители дома по улице Усольцева дом 15 поздравили дворника Абакула и его жену уборщицу Манзуру с Новым годом. Они получили праздничные подарки и конверт с деньгами, которые собрали для них соседи.
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