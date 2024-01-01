01 января 2024
31 декабря 2023

В Сургуте жители дома поздравили дворника и уборщицу с Новым годом. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Снежные фигуры. Курган, лопата, уборка снега, горсад, дворник
Дворник и его жена работают на территории дома 15 на улице Усольцева Фото:

В Сургуте (ХМАО) жители дома по улице Усольцева дом 15 поздравили дворника Абакула и его жену уборщицу Манзуру с Новым годом. В соцсети размещено видео, где ответственным работниками сургутяне вручают подарки.

«Мы всеми жителями собрались и решили сделать вам подарок. В знак благодарности от нашего дома, потому что вы работаете, и мы все это прекрасно видим. Ваша работа бесценна», — заявил житель дома на Усольцева во время поздравления, передает telegram-канал «К-Информ».

Абакул и Манзура получили праздничные подарки и конверт с деньгами, которые собрали для них жители дома. Сумма, которую вручили любимым работникам, не уточняется.

В конце декабря жители тюменского ЖК «Звездный городок» поздравили с наступающим Новым годом дворника Рустама, который работает на территории их комплекса. Ему вручили продуктовую корзину и денежный конверт. Жители собрали любимому работнику в подарок около 60 тысяч рублей.

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В Сургуте (ХМАО) жители дома по улице Усольцева дом 15 поздравили дворника Абакула и его жену уборщицу Манзуру с Новым годом. В соцсети размещено видео, где ответственным работниками сургутяне вручают подарки. «Мы всеми жителями собрались и решили сделать вам подарок. В знак благодарности от нашего дома, потому что вы работаете, и мы все это прекрасно видим. Ваша работа бесценна», — заявил житель дома на Усольцева во время поздравления, передает telegram-канал «К-Информ». Абакул и Манзура получили праздничные подарки и конверт с деньгами, которые собрали для них жители дома. Сумма, которую вручили любимым работникам, не уточняется. В конце декабря жители тюменского ЖК «Звездный городок» поздравили с наступающим Новым годом дворника Рустама, который работает на территории их комплекса. Ему вручили продуктовую корзину и денежный конверт. Жители собрали любимому работнику в подарок около 60 тысяч рублей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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