21 февраля 2024

В Перми раскрыли, какие премьеры покажут на фестивале Теодора Курентзиса

В Перми на Дягилевском фестивале Теодора Курентзиса покажут три премьеры
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Теодор Курентзис представляет нового директора оперного театра. Пермь, курентзис теодор
Дягилевский фестиваль под руководством Теодора Курентзиса пройдет в Перми в июне Фото:

В Перми с 20 по 29 июня 2024 года состоится Дягилевский фестиваль под руководством Теодора Курентзиса. Для его зрителей готовят три большие премьеры, рассказали в пресс-службе фестиваля.

«Впервые в России прозвучит опера Passion Паскаля Дюсапена — одного из ведущих композиторов современной Франции, ученика Яниса Ксенакиса. Пермская опера представит в рамках фестиваля премьеру «Похождений повесы». Третья оперная премьера Дягилевского фестиваля 2024 — «Волшебная флейта» Моцарта»», — рассказали организаторы.

Уточняется, что на фестивале также состоятся симфонические и камерные концерты. Зрителям покажут драматические спектакли и экспериментальные перформансы. Кроме этого организаторы готовят образовательную программу и фестивальный клуб. Подробную программу обещают опубликовать позднее.

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В Перми с 20 по 29 июня 2024 года состоится Дягилевский фестиваль под руководством Теодора Курентзиса. Для его зрителей готовят три большие премьеры, рассказали в пресс-службе фестиваля. «Впервые в России прозвучит опера Passion Паскаля Дюсапена — одного из ведущих композиторов современной Франции, ученика Яниса Ксенакиса. Пермская опера представит в рамках фестиваля премьеру «Похождений повесы». Третья оперная премьера Дягилевского фестиваля 2024 — «Волшебная флейта» Моцарта»», — рассказали организаторы. Уточняется, что на фестивале также состоятся симфонические и камерные концерты. Зрителям покажут драматические спектакли и экспериментальные перформансы. Кроме этого организаторы готовят образовательную программу и фестивальный клуб. Подробную программу обещают опубликовать позднее.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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