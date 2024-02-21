В Перми раскрыли, какие премьеры покажут на фестивале Теодора Курентзиса

В Перми с 20 по 29 июня 2024 года состоится Дягилевский фестиваль под руководством Теодора Курентзиса. Для его зрителей готовят три большие премьеры, рассказали в пресс-службе фестиваля.
«Впервые в России прозвучит опера Passion Паскаля Дюсапена — одного из ведущих композиторов современной Франции, ученика Яниса Ксенакиса. Пермская опера представит в рамках фестиваля премьеру «Похождений повесы». Третья оперная премьера Дягилевского фестиваля 2024 — «Волшебная флейта» Моцарта»», — рассказали организаторы.
Уточняется, что на фестивале также состоятся симфонические и камерные концерты. Зрителям покажут драматические спектакли и экспериментальные перформансы. Кроме этого организаторы готовят образовательную программу и фестивальный клуб. Подробную программу обещают опубликовать позднее.
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