21 февраля 2024

В екатеринбургских книжных не видели списков запрещенной «ЛГБТ*-литературы»

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Презентация книги Марины Голубицкой "Два писателя, или Ключи от чердака" в книжном магазине Пиотровский, книжный магазин, пиотровский книжный магазин
Пока в книжных магазинах Екатеринбурга продаются все книги без запретов Фото:

В книжные сети Екатеринбурга не поступали списки изданий, подлежащих изъятию в связи с законом о запрете пропаганды ЛГБТ (движение признано в России экстремистской организацией). Об этом корреспонденту URA.RU рассказали в «Читай-городе», «Пиотровском», «Других Измерениях», а также в магазине «Книги, кофе и другие измерения».

«У нас это происходит в моменте. То есть поступает сообщение, и мы сразу все с полок удаляем, но списков не было» — объяснил, например, консультант «Читай-города».

20 февраля журналист Александр Плющев (внесен в реестр иноагентов Минюстом РФ) в своем telegram-канале сообщил, что маркетплейс «Мегамаркет» получил список из 257 книг, «карточки которых нужно удалить из-за „пропаганды ЛГБТ*“». В списке десятки авторов — в частности, Федор Достоевский, Владимир Сорокин, Стивен Кинг, Харуки Мураками, Марсель Пруст, Оскар Уайльд, Стефан Цвейг и другие.

«Мегамаркет» эту информацию позднее подтвердил, уточнив, что список появился еще в декабре 2022 года — по инициативе Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ). В ноябре 2022 года российские власти приняли закон, который запрещает распространение любой информации, пропагандирующей «нетрадиционные сексуальные отношения и (или) предпочтения» среди людей всех возрастов.

*Движение ЛГБТ признано в РФ экстремистским

Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Главные новости Екатеринбурга и области уже в вашем телефоне — Telegram-канал «Екатское чтиво». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В книжные сети Екатеринбурга не поступали списки изданий, подлежащих изъятию в связи с законом о запрете пропаганды ЛГБТ (движение признано в России экстремистской организацией). Об этом корреспонденту URA.RU рассказали в «Читай-городе», «Пиотровском», «Других Измерениях», а также в магазине «Книги, кофе и другие измерения». «У нас это происходит в моменте. То есть поступает сообщение, и мы сразу все с полок удаляем, но списков не было» — объяснил, например, консультант «Читай-города». 20 февраля журналист Александр Плющев (внесен в реестр иноагентов Минюстом РФ) в своем telegram-канале сообщил, что маркетплейс «Мегамаркет» получил список из 257 книг, «карточки которых нужно удалить из-за „пропаганды ЛГБТ*“». В списке десятки авторов — в частности, Федор Достоевский, Владимир Сорокин, Стивен Кинг, Харуки Мураками, Марсель Пруст, Оскар Уайльд, Стефан Цвейг и другие. «Мегамаркет» эту информацию позднее подтвердил, уточнив, что список появился еще в декабре 2022 года — по инициативе Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ). В ноябре 2022 года российские власти приняли закон, который запрещает распространение любой информации, пропагандирующей «нетрадиционные сексуальные отношения и (или) предпочтения» среди людей всех возрастов. *Движение ЛГБТ признано в РФ экстремистским
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...