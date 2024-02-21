В екатеринбургских книжных не видели списков запрещенной «ЛГБТ*-литературы»

22 февраля 2024 в 14:10 Размер текста - 17 +

Пока в книжных магазинах Екатеринбурга продаются все книги без запретов Фото: Размик Закарян © URA.RU В книжные сети Екатеринбурга не поступали списки изданий, подлежащих изъятию в связи с законом о запрете пропаганды ЛГБТ (движение признано в России экстремистской организацией). Об этом корреспонденту URA.RU рассказали в «Читай-городе», «Пиотровском», «Других Измерениях», а также в магазине «Книги, кофе и другие измерения». «У нас это происходит в моменте. То есть поступает сообщение, и мы сразу все с полок удаляем, но списков не было» — объяснил, например, консультант «Читай-города». 20 февраля журналист Александр Плющев (внесен в реестр иноагентов Минюстом РФ) в своем telegram-канале сообщил, что маркетплейс «Мегамаркет» получил список из 257 книг, «карточки которых нужно удалить из-за „пропаганды ЛГБТ*“». В списке десятки авторов — в частности, Федор Достоевский, Владимир Сорокин, Стивен Кинг, Харуки Мураками, Марсель Пруст, Оскар Уайльд, Стефан Цвейг и другие. «Мегамаркет» эту информацию позднее подтвердил, уточнив, что список появился еще в декабре 2022 года — по инициативе Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ). В ноябре 2022 года российские власти приняли закон, который запрещает распространение любой информации, пропагандирующей «нетрадиционные сексуальные отношения и (или) предпочтения» среди людей всех возрастов. *Движение ЛГБТ признано в РФ экстремистским Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В книжные сети Екатеринбурга не поступали списки изданий, подлежащих изъятию в связи с законом о запрете пропаганды ЛГБТ (движение признано в России экстремистской организацией). Об этом корреспонденту URA.RU рассказали в «Читай-городе», «Пиотровском», «Других Измерениях», а также в магазине «Книги, кофе и другие измерения». «У нас это происходит в моменте. То есть поступает сообщение, и мы сразу все с полок удаляем, но списков не было» — объяснил, например, консультант «Читай-города». 20 февраля журналист Александр Плющев (внесен в реестр иноагентов Минюстом РФ) в своем telegram-канале сообщил, что маркетплейс «Мегамаркет» получил список из 257 книг, «карточки которых нужно удалить из-за „пропаганды ЛГБТ*“». В списке десятки авторов — в частности, Федор Достоевский, Владимир Сорокин, Стивен Кинг, Харуки Мураками, Марсель Пруст, Оскар Уайльд, Стефан Цвейг и другие. «Мегамаркет» эту информацию позднее подтвердил, уточнив, что список появился еще в декабре 2022 года — по инициативе Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ). В ноябре 2022 года российские власти приняли закон, который запрещает распространение любой информации, пропагандирующей «нетрадиционные сексуальные отношения и (или) предпочтения» среди людей всех возрастов. *Движение ЛГБТ признано в РФ экстремистским