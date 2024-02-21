21 февраля 2024

В Екатеринбурге родители посадили за руль младенца. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Дача. Водитель. Клипарт. Курган, водитель, автолюбитель, руль, водительские права, руки
Родители посадили ребенка за руль, чтобы он не плакал Фото:

В Екатеринбурге родители посадили за руль семимесячного малыша. Видео в своем Instagram (принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена) опубликовала тату-мастер Таисья Скачкова.

По словам матери, ребенка посадили руль, чтобы успокоить. Младенца перевозили без специального кресла.

Редакция URA.RU обратилась за комментарием Госавтоинспекции Екатеринбурга. Там сообщили, что проводят проверку по данному факту.

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В Екатеринбурге родители посадили за руль семимесячного малыша. Видео в своем Instagram (принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена) опубликовала тату-мастер Таисья Скачкова. По словам матери, ребенка посадили руль, чтобы успокоить. Младенца перевозили без специального кресла. Редакция URA.RU обратилась за комментарием Госавтоинспекции Екатеринбурга. Там сообщили, что проводят проверку по данному факту.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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