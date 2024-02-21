Родители посадили ребенка за руль, чтобы он не плакал
В Екатеринбурге родители посадили за руль семимесячного малыша. Видео в своем Instagram (принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена) опубликовала тату-мастер Таисья Скачкова.
По словам матери, ребенка посадили руль, чтобы успокоить. Младенца перевозили без специального кресла.
Редакция URA.RU обратилась за комментарием Госавтоинспекции Екатеринбурга. Там сообщили, что проводят проверку по данному факту.
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