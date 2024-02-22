Молодожены из Сургута отпраздновали свадьбу за миллион рублей, выиграв в ТВ-проекте

Молодоженам из Сургута устроили свадьбу за миллион рублей за победу в ТВ-проекте

22 февраля 2024 в 20:45 Размер текста - 17 +

Молодоженам из Сургута организовали свадьбу за миллион рублей за победу в региональном телепроекте Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Молодожены из Сургута Елена и Дмитрий Каршины стали победителями первого сезона регионального телепроекта «Свадьба на миллион». Для пары организовали свадьбу еще осенью в 2023 году. Финальный выпуск и видео со свадьбы опубликовал продюсерский центр «Красная лодка» на своем Rutube-канале.



«Мы такого не ожидали. На проекте была сильная конкуренция. Мы думали, что выиграет другая пара», — поделились впечатлениями Каршины.



Свадьбу сыграли в сургутском банкетном зале. Невеста выбрала два подвенечных платья, одно из которых — минималистичное со шлейфом за 35 тысяч рублей. Жених же предпочел классический костюм черного цвета.



Съемки телепроекта прошли в Сургуте по инициативе местных свадебных агентов при поддержки продюсерского центра «Красная лодка». Несколько пар молодоженов соревновались за главный денежный приз на организацию свадьбы. Победителей определили по результатам творческих испытаний.



Руководитель центра Александр Бабушкин рассказал URA.RU, что проект «Свадьба на миллион» номинировали на уральскую свадебную премию. «Проект попал в финал свадебной премии Wedding Awards Ural сразу в нескольких номинациях. Победителей назовут 26 февраля», — рассказал Бабушкин.







Молодожены из Сургута Елена и Дмитрий Каршины стали победителями первого сезона регионального телепроекта «Свадьба на миллион». Для пары организовали свадьбу еще осенью в 2023 году. Финальный выпуск и видео со свадьбы опубликовал продюсерский центр «Красная лодка» на своем Rutube-канале. «Мы такого не ожидали. На проекте была сильная конкуренция. Мы думали, что выиграет другая пара», — поделились впечатлениями Каршины. Свадьбу сыграли в сургутском банкетном зале. Невеста выбрала два подвенечных платья, одно из которых — минималистичное со шлейфом за 35 тысяч рублей. Жених же предпочел классический костюм черного цвета. Съемки телепроекта прошли в Сургуте по инициативе местных свадебных агентов при поддержки продюсерского центра «Красная лодка». Несколько пар молодоженов соревновались за главный денежный приз на организацию свадьбы. Победителей определили по результатам творческих испытаний. Руководитель центра Александр Бабушкин рассказал URA.RU, что проект «Свадьба на миллион» номинировали на уральскую свадебную премию. «Проект попал в финал свадебной премии Wedding Awards Ural сразу в нескольких номинациях. Победителей назовут 26 февраля», — рассказал Бабушкин.