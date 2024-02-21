Директор убыточного инвестпроекта властей обворовывал предприятие

Экс-директор тюменского рыбзавода «Эра-98» Багаудин Ахильгов осужден за хищение

Директор рыбзавода получил условный срок за явку с повинной Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU

Бывший генеральный директор рыбзавода «Эра-98» (инвестиционного проекта областных властей, признанного банкротом) Багаудин Ахильгов получил судимость за присвоение денег предприятия. Информация представлена в документах, имеющихся в распоряжении URA.RU. Мужчина присвоил 2,3 млн рублей, придумав схему по хищению средств, выделяемых на грузоперевозки.

«Ахильгов, являясь гендиректором предприятия, совершил хищение путем присвоения 2 379 000 рублей, принадлежащих ООО „Эра-98“. Мужчина разработал преступную схему: заключать с подконтрольными лицами договоры на перевозку продукции Общества по завышенной стоимости. Затем Ахильгов присваивал разницу между стоимостью фактически оказанных транспортных услуг и завышенной ценой», — говорится в документации.

Багаудина Ахильгова приговорили к четырем годам лишения свободы условно. Смягчающим обстоятельством стала явка с повинной.

ООО «Эра-98» являлось инвестиционным проектом правительства региона. «Инвестиционному агентству Тюменской области» принадлежали порядка 74% акций. В проект было вложено более 800 миллионов рублей, 240 млн из которых — деньги регионального бюджета.

В 2022 году завод признали банкротом, а в мае 2023 года он был продан за 121 156 000 рублей. Владельцем стало ООО «Неомакс» из Москвы.