Топ тюменских школ, в которые зовут Екатерину Мизулину

В Тюмени дети зовут Екатерину Мизулину в школы и жалуются на проблемы

Дети не только хотят встретиться с общественницей, но и рассказать ей о проблемах в школах Фото: Георгий Бергал © URA.RU

Тюменские школьники зовут главу «Лиги безопасного интернета» Екатерину Мизулину посетить их образовательные учреждения, а также жалуются ей на проблемы в них. Свои просьбы подростки размещают в telegram-канале, в котором анонсировался приезд общественницы в Тюмень. URA.RU составило топ школ, ученики которых чаще всего приглашают Мизулину на встречу.

Куда школьники зовут Екатерину Мизулину

Самым частым запросом на момент публикации материала стала просьба посетить Гимназию №4. Ранее тюменцы жаловались на состояние туалетов в учебном заведении.

На втором месте оказалась «Физико-математическая школа». Во время своего визита в Тюмень премьер-министр РФ Михаил Мишустин задал ее ученикам задачу про стакан, крошку хлеба и муху.

Третье место по запросам заняла школа №68. В октябре 2023 года замдиректора учреждения оштрафовали за то, что ученикам ставили в расписание по девять уроков в день.

Четвертое место у школы №48. Она, наряду с двумя другими, вошла в список лучших тюменских школ по отзывам пользователей 2GIS.

Пятое место разделили сразу два учебных заведения. Это школа №63, входящая в список самых переполненных. А также Гимназия №49, которую окончил губернатор Тюменской области Александр Моор.

Жалобы детей на школы

При обращении к Екатерине Мизулиной дети не только приглашают ее на встречи. Они также жалуются на проблемы в своих учебных заведениях.

«Ждем в 83-й гимназии! Только вы справитесь с нашей директрисой!», — написал Иван в telegram-канале «Екатерина Мизулина — Тюмень». Ранее в образовательном учреждении случился скандал из-за травли и избиения пятиклассника. Также из гимназии массово увольнялись учителя.

«Екатерина, сможете прийти в школу №7, первый корпус? У этой школы очень много жалоб», — написал Влад.

«Приезжайте посмотрите на вторую школу Боровского. Все очень плохо, туалеты закрыты, учителя не идеальные. Про питание я молчу», — написал в telegram-канале Егор.

Ранее URA.RU писало, что глава «Лиги безопасного интернета» Екатерина Мизулина анонсировала свою поездку в Тюмень. Программа ее визита пока не раскрыта. Российская общественница известна своей деятельностью по написанию доносов на музыкантов, блогеров и других публичных личностей. В частности, во время своего визита в Екатеринбург она заявляла, что имеет компромат на тоболячку Instasamka. В канал Мизулиной в Telegram также часто поступают жалобы от школьников.