Для автомобилей сделают временную дорогу в объезд Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Перми будет перекрыта улица Локомотивная в районе тоннеля под Транссибирской магистралью. В связи с этим временно изменится движение транспорта, рассказали в министерстве транспорта Пермского края.

«На улице Локомотивной в районе тоннеля под Транссибирской магистралью со стороны ДКЖ временно изменится схема движения транспорта. На участке будут устраивать водопропускную трубу в рамках строительства 3 этапа улицы Строителей», — сообщили в ведомстве.

Уточняется, что изменение движение будет проходить в три этапа. С 24 февраля по 9 марта 2024 года перекроют улицу Локомотивная в сторону площади Гайдара. Там же сделают временную объездную дорогу. С 9 по 18 марта эту сторону улицы откроют, но дорогу сузят. С 18 по 29 марта перекроют улицу в сторону ДКЖ. Для транспорта организуют временный объезд.

Первый этап перекрытия будет с 24 февраля по 9 марта 2024 года Фото: министерство транспорта Пермского края

На втором этапе с 9 по 18 марта 2024 года дорога станет уже Фото: министерство транспорта Пермского края