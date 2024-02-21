21 февраля 2024

В Перми изменят движение на улице Локомотивная. Скрин

© Служба новостей «URA.RU»
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Открытие Чеховского моста. Курган, знак, проезд закрыт, пдд, кирпич, галкинский мост, чеховский мост, галкинский переезд
Для автомобилей сделают временную дорогу в объезд Фото:

В Перми будет перекрыта улица Локомотивная в районе тоннеля под Транссибирской магистралью. В связи с этим временно изменится движение транспорта, рассказали в министерстве транспорта Пермского края.

«На улице Локомотивной в районе тоннеля под Транссибирской магистралью со стороны ДКЖ временно изменится схема движения транспорта. На участке будут устраивать водопропускную трубу в рамках строительства 3 этапа улицы Строителей», — сообщили в ведомстве.

Уточняется, что изменение движение будет проходить в три этапа. С 24 февраля по 9 марта 2024 года перекроют улицу Локомотивная в сторону площади Гайдара. Там же сделают временную объездную дорогу. С 9 по 18 марта эту сторону улицы откроют, но дорогу сузят. С 18 по 29 марта перекроют улицу в сторону ДКЖ. Для транспорта организуют временный объезд.

Первый этап перекрытия будет с 24 февраля по 9 марта 2024 года
Первый этап перекрытия будет с 24 февраля по 9 марта 2024 года
Фото:
На втором этапе с 9 по 18 марта 2024 года дорога станет уже
На втором этапе с 9 по 18 марта 2024 года дорога станет уже
Фото:
С 18 по 29 марта 2024 года перекроют улицу в сторону ДКЖ
С 18 по 29 марта 2024 года перекроют улицу в сторону ДКЖ
Фото:

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В Перми будет перекрыта улица Локомотивная в районе тоннеля под Транссибирской магистралью. В связи с этим временно изменится движение транспорта, рассказали в министерстве транспорта Пермского края. «На улице Локомотивной в районе тоннеля под Транссибирской магистралью со стороны ДКЖ временно изменится схема движения транспорта. На участке будут устраивать водопропускную трубу в рамках строительства 3 этапа улицы Строителей», — сообщили в ведомстве. Уточняется, что изменение движение будет проходить в три этапа. С 24 февраля по 9 марта 2024 года перекроют улицу Локомотивная в сторону площади Гайдара. Там же сделают временную объездную дорогу. С 9 по 18 марта эту сторону улицы откроют, но дорогу сузят. С 18 по 29 марта перекроют улицу в сторону ДКЖ. Для транспорта организуют временный объезд.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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