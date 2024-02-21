В Перми будет перекрыта улица Локомотивная в районе тоннеля под Транссибирской магистралью. В связи с этим временно изменится движение транспорта, рассказали в министерстве транспорта Пермского края.
«На улице Локомотивной в районе тоннеля под Транссибирской магистралью со стороны ДКЖ временно изменится схема движения транспорта. На участке будут устраивать водопропускную трубу в рамках строительства 3 этапа улицы Строителей», — сообщили в ведомстве.
Уточняется, что изменение движение будет проходить в три этапа. С 24 февраля по 9 марта 2024 года перекроют улицу Локомотивная в сторону площади Гайдара. Там же сделают временную объездную дорогу. С 9 по 18 марта эту сторону улицы откроют, но дорогу сузят. С 18 по 29 марта перекроют улицу в сторону ДКЖ. Для транспорта организуют временный объезд.
Первый этап перекрытия будет с 24 февраля по 9 марта 2024 года
Фото: министерство транспорта Пермского края
На втором этапе с 9 по 18 марта 2024 года дорога станет уже
Фото: министерство транспорта Пермского края
С 18 по 29 марта 2024 года перекроют улицу в сторону ДКЖ
В Перми будет перекрыта улица Локомотивная в районе тоннеля под Транссибирской магистралью. В связи с этим временно изменится движение транспорта, рассказали в министерстве транспорта Пермского края. «На улице Локомотивной в районе тоннеля под Транссибирской магистралью со стороны ДКЖ временно изменится схема движения транспорта. На участке будут устраивать водопропускную трубу в рамках строительства 3 этапа улицы Строителей», — сообщили в ведомстве. Уточняется, что изменение движение будет проходить в три этапа. С 24 февраля по 9 марта 2024 года перекроют улицу Локомотивная в сторону площади Гайдара. Там же сделают временную объездную дорогу. С 9 по 18 марта эту сторону улицы откроют, но дорогу сузят. С 18 по 29 марта перекроют улицу в сторону ДКЖ. Для транспорта организуют временный объезд.