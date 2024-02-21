Депутатов Тюменской облдумы хотят заставить скидываться семьям бойцов СВО

22 февраля 2024 в 19:00 Размер текста - 17 +

Сотрудники аппарата думы выступят с инициативой, чтобы депутаты платили семьям воинов СВО Фото: Денис Моргунов © URA.RU Сотрудники аппарата Тюменской облдумы хотят заставить депутатов скидываться семьям бойцов СВО. Сумма —10% от зарплаты. Об этом URA.RU сообщили инсайдеры, близкие к областному политическому бомонду. «Инициативу возмущенные аппаратчики планируют предложить руководству думы в ответ на нововведения, обязывающие их брать шефство над семьями солдат. Депутаты получают по полмиллиона в месяц. Они эти 10% не заметят, а для семей — хорошие деньги. Так будет справедливее, сотрудники аппарата получают в 10 раз меньше», — говорят инсайдеры. Ранее URA.RU сообщало о том, что сотрудники Тюменской облдумы возьмут шефство над семьями мобилизованных. Думцы должны будут моментально реагировать на запросы, поступающие в волонтерский центр облдумы от подопечных. Нужно будет выезжать на дом и помогать в решении бытовых вопросов: заниматься с детьми, развозить их по образовательным учреждениям, готовить, помогать с уборкой.

Сотрудники аппарата Тюменской облдумы хотят заставить депутатов скидываться семьям бойцов СВО. Сумма —10% от зарплаты. Об этом URA.RU сообщили инсайдеры, близкие к областному политическому бомонду. «Инициативу возмущенные аппаратчики планируют предложить руководству думы в ответ на нововведения, обязывающие их брать шефство над семьями солдат. Депутаты получают по полмиллиона в месяц. Они эти 10% не заметят, а для семей — хорошие деньги. Так будет справедливее, сотрудники аппарата получают в 10 раз меньше», — говорят инсайдеры. Ранее URA.RU сообщало о том, что сотрудники Тюменской облдумы возьмут шефство над семьями мобилизованных. Думцы должны будут моментально реагировать на запросы, поступающие в волонтерский центр облдумы от подопечных. Нужно будет выезжать на дом и помогать в решении бытовых вопросов: заниматься с детьми, развозить их по образовательным учреждениям, готовить, помогать с уборкой.