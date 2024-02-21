21 февраля 2024

Депутатов Тюменской облдумы хотят заставить скидываться семьям бойцов СВО

© Служба новостей «URA.RU»
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Областная дума. Тюмень, тюменская областная дума, депутаты областной думы, депутаты, областная дума тюмени
Сотрудники аппарата думы выступят с инициативой, чтобы депутаты платили семьям воинов СВО Фото:

Сотрудники аппарата Тюменской облдумы хотят заставить депутатов скидываться семьям бойцов СВО. Сумма —10% от зарплаты. Об этом URA.RU сообщили инсайдеры, близкие к областному политическому бомонду.

«Инициативу возмущенные аппаратчики планируют предложить руководству думы в ответ на нововведения, обязывающие их брать шефство над семьями солдат. Депутаты получают по полмиллиона в месяц. Они эти 10% не заметят, а для семей — хорошие деньги. Так будет справедливее, сотрудники аппарата получают в 10 раз меньше», — говорят инсайдеры.

Ранее URA.RU сообщало о том, что сотрудники Тюменской облдумы возьмут шефство над семьями мобилизованных. Думцы должны будут моментально реагировать на запросы, поступающие в волонтерский центр облдумы от подопечных. Нужно будет выезжать на дом и помогать в решении бытовых вопросов: заниматься с детьми, развозить их по образовательным учреждениям, готовить, помогать с уборкой.

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Сотрудники аппарата Тюменской облдумы хотят заставить депутатов скидываться семьям бойцов СВО. Сумма —10% от зарплаты. Об этом URA.RU сообщили инсайдеры, близкие к областному политическому бомонду. «Инициативу возмущенные аппаратчики планируют предложить руководству думы в ответ на нововведения, обязывающие их брать шефство над семьями солдат. Депутаты получают по полмиллиона в месяц. Они эти 10% не заметят, а для семей — хорошие деньги. Так будет справедливее, сотрудники аппарата получают в 10 раз меньше», — говорят инсайдеры. Ранее URA.RU сообщало о том, что сотрудники Тюменской облдумы возьмут шефство над семьями мобилизованных. Думцы должны будут моментально реагировать на запросы, поступающие в волонтерский центр облдумы от подопечных. Нужно будет выезжать на дом и помогать в решении бытовых вопросов: заниматься с детьми, развозить их по образовательным учреждениям, готовить, помогать с уборкой.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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