Медведев объяснил, что будет с замороженными активами россиян

Медведев объяснил, что решения по замороженными активами россиян пока не приняты

22 февраля 2024 в 16:18 Размер текста - 17 +

Дмитрий Медведев заявил, что решения по замороженным российским активам пока «носят фрагментарный характер» Фото: Владимир Андреев © URA.RU Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев отметил, что замороженные Западом российские активы вряд ли будут возвращены. Заморозка российских активов — часть развязанной против России гибридной войны, заявил он в интервью российским СМИ. «Я думаю, что шансы вернуть эти деньги невелики, хотя их жалко. Но это элемент противоборства, часть той гибридной войны, которая против нас развязана», — сказал Дмитрий Медведев, передает ТАСС. Медведев отметил вариативность ответа РФ на заморозку активов Западом. Он подчеркнул, что некоторые решения есть, только они «носят фрагментарный характер». Одним из нежелательных вариантов ответа России он отметил использование достаточно большого фонда обязательств, в отношении западных инвесторов.

Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев отметил, что замороженные Западом российские активы вряд ли будут возвращены. Заморозка российских активов — часть развязанной против России гибридной войны, заявил он в интервью российским СМИ. «Я думаю, что шансы вернуть эти деньги невелики, хотя их жалко. Но это элемент противоборства, часть той гибридной войны, которая против нас развязана», — сказал Дмитрий Медведев, передает ТАСС. Медведев отметил вариативность ответа РФ на заморозку активов Западом. Он подчеркнул, что некоторые решения есть, только они «носят фрагментарный характер». Одним из нежелательных вариантов ответа России он отметил использование достаточно большого фонда обязательств, в отношении западных инвесторов.