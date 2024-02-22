Жена губернатора Ирина Текслер возьмет на фестиваль козлят из челябинского зоопарка. Видео

Ирина Текслер возьмет на фестиваль животных из челябинского зоопарка
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Стальное кружево Урала, женский форум. Челябинск, текслер ирина
На фестивале «Зимнее солнце Аркаима» будут козлята, лошади и кролики из челябинского зоопарка Фото:

Жена губернатора Ирина Текслер выбрала животных из челябинского зоопарка для фестиваля «Зимнее солнце Аркаима», чтобы они пообщались с детьми. О том, каких именно животных стоит взять, чтобы воспроизвести быт жителей древнего поселения, первая леди региона поинтересовалась у директора челябинского зоопарка Юрия Леончика.

«Во-первых, одно из древнейших одомашненных животных это лошадь, тяговая сила, ну и животные, которые давали либо шерсть, либо молоко. Это козы, овцы, кролики в меньшей степени», — рассказал Леончик.

«Вот такие замечательные малыши козлята поедут с нами на Аркаим. Они будут работать с детками и украшать жилище нашего древнего Аркаима», — поделилась Текслер в видео, размещенном в ее telegram-канале.

Исторический фестиваль «Зимнее солнце Аркаима» в челябинском ТРК «Таганай» пройдет 24 февраля. Ремесленники и историки смогут рассказать, как выглядел быт жителей древнего поселения, а также какие постройки и колесницы строили четыре тысячи лет назад. Гостям проведут мастер-классы по чеканке, ткачеству, а еще дадут попробовать себя в стрельбе из лука.

Главные новости Челябинска и области уже в вашем телефоне — Telegram-канал «Челябинск, который смог». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Жена губернатора Ирина Текслер выбрала животных из челябинского зоопарка для фестиваля «Зимнее солнце Аркаима», чтобы они пообщались с детьми. О том, каких именно животных стоит взять, чтобы воспроизвести быт жителей древнего поселения, первая леди региона поинтересовалась у директора челябинского зоопарка Юрия Леончика. «Во-первых, одно из древнейших одомашненных животных это лошадь, тяговая сила, ну и животные, которые давали либо шерсть, либо молоко. Это козы, овцы, кролики в меньшей степени», — рассказал Леончик. «Вот такие замечательные малыши козлята поедут с нами на Аркаим. Они будут работать с детками и украшать жилище нашего древнего Аркаима», — поделилась Текслер в видео, размещенном в ее telegram-канале. Исторический фестиваль «Зимнее солнце Аркаима» в челябинском ТРК «Таганай» пройдет 24 февраля. Ремесленники и историки смогут рассказать, как выглядел быт жителей древнего поселения, а также какие постройки и колесницы строили четыре тысячи лет назад. Гостям проведут мастер-классы по чеканке, ткачеству, а еще дадут попробовать себя в стрельбе из лука.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...