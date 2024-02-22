Ирина Текслер возьмет на фестиваль животных из челябинского зоопарка

На фестивале «Зимнее солнце Аркаима» будут козлята, лошади и кролики из челябинского зоопарка Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Жена губернатора Ирина Текслер выбрала животных из челябинского зоопарка для фестиваля «Зимнее солнце Аркаима», чтобы они пообщались с детьми. О том, каких именно животных стоит взять, чтобы воспроизвести быт жителей древнего поселения, первая леди региона поинтересовалась у директора челябинского зоопарка Юрия Леончика.

«Во-первых, одно из древнейших одомашненных животных это лошадь, тяговая сила, ну и животные, которые давали либо шерсть, либо молоко. Это козы, овцы, кролики в меньшей степени», — рассказал Леончик.

«Вот такие замечательные малыши козлята поедут с нами на Аркаим. Они будут работать с детками и украшать жилище нашего древнего Аркаима», — поделилась Текслер в видео, размещенном в ее telegram-канале.

Исторический фестиваль «Зимнее солнце Аркаима» в челябинском ТРК «Таганай» пройдет 24 февраля. Ремесленники и историки смогут рассказать, как выглядел быт жителей древнего поселения, а также какие постройки и колесницы строили четыре тысячи лет назад. Гостям проведут мастер-классы по чеканке, ткачеству, а еще дадут попробовать себя в стрельбе из лука.