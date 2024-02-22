Жена губернатора Ирина Текслер выбрала животных из челябинского зоопарка для фестиваля «Зимнее солнце Аркаима», чтобы они пообщались с детьми. О том, каких именно животных стоит взять, чтобы воспроизвести быт жителей древнего поселения, первая леди региона поинтересовалась у директора челябинского зоопарка Юрия Леончика.
«Во-первых, одно из древнейших одомашненных животных это лошадь, тяговая сила, ну и животные, которые давали либо шерсть, либо молоко. Это козы, овцы, кролики в меньшей степени», — рассказал Леончик.
«Вот такие замечательные малыши козлята поедут с нами на Аркаим. Они будут работать с детками и украшать жилище нашего древнего Аркаима», — поделилась Текслер в видео, размещенном в ее telegram-канале.
Исторический фестиваль «Зимнее солнце Аркаима» в челябинском ТРК «Таганай» пройдет 24 февраля. Ремесленники и историки смогут рассказать, как выглядел быт жителей древнего поселения, а также какие постройки и колесницы строили четыре тысячи лет назад. Гостям проведут мастер-классы по чеканке, ткачеству, а еще дадут попробовать себя в стрельбе из лука.
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