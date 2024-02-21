В столице ЯНАО организуют первый в регионе фестиваль восточной культуры

Около 30 гостей из восточных стран посетят фестиваль «VOSTOKFEST» в Салехарде

22 февраля 2024 в 17:00 Размер текста - 17 +

Представители восточной культуры познакомят ямальцев с Китаем, Кореей и Индией Фото: Размик Закарян © URA.RU В Салехарде (ЯНАО) 2 и 3 марта впервые проведут фестиваль восточной культуры, на котором соберутся гости из Китая, Кореи и Индии. Об этом сообщили в telegram-канале окружного правительства. «На Ямале впервые пройдет фестиваль восточной культуры „VOSTOKFEST“. В столицу округа приедут почти 30 представителей культурных центров Китая, Индии и Кореи. Познакомиться и пообщаться с ними можно будет 2 и 3 марта на площадке центра „Геолог“. В программе фестиваля — открытые мастер-классы по восточным языкам, танцам, боевому искусству, кулинарии и йоге», — говорится в сообщении. Иностранные гости посетят музеи ямальской столицы. Кроме того, для них будут организованы поездки в Горнокнязевск и Обдорский острог. Ранее URA.RU писало о том, что музыкальный международный конкурс «Симфония Ямала» объявлен традицией в Ямало-Ненецком автономном округе. Одним из победителей стал пианист из Китая Мин Жуй.

В Салехарде (ЯНАО) 2 и 3 марта впервые проведут фестиваль восточной культуры, на котором соберутся гости из Китая, Кореи и Индии. Об этом сообщили в telegram-канале окружного правительства. «На Ямале впервые пройдет фестиваль восточной культуры „VOSTOKFEST“. В столицу округа приедут почти 30 представителей культурных центров Китая, Индии и Кореи. Познакомиться и пообщаться с ними можно будет 2 и 3 марта на площадке центра „Геолог“. В программе фестиваля — открытые мастер-классы по восточным языкам, танцам, боевому искусству, кулинарии и йоге», — говорится в сообщении. Иностранные гости посетят музеи ямальской столицы. Кроме того, для них будут организованы поездки в Горнокнязевск и Обдорский острог. Ранее URA.RU писало о том, что музыкальный международный конкурс «Симфония Ямала» объявлен традицией в Ямало-Ненецком автономном округе. Одним из победителей стал пианист из Китая Мин Жуй.