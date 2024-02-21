21 февраля 2024

В столице ЯНАО организуют первый в регионе фестиваль восточной культуры

Около 30 гостей из восточных стран посетят фестиваль «VOSTOKFEST» в Салехарде
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Вьетнамская кухня Нячанг сити. Екатеринбург, дракон, ресторан, вьетнамская кухня, нячанг сити
Представители восточной культуры познакомят ямальцев с Китаем, Кореей и Индией Фото:

В Салехарде (ЯНАО) 2 и 3 марта впервые проведут фестиваль восточной культуры, на котором соберутся гости из Китая, Кореи и Индии. Об этом сообщили в telegram-канале окружного правительства.

«На Ямале впервые пройдет фестиваль восточной культуры „VOSTOKFEST“. В столицу округа приедут почти 30 представителей культурных центров Китая, Индии и Кореи. Познакомиться и пообщаться с ними можно будет 2 и 3 марта на площадке центра „Геолог“. В программе фестиваля — открытые мастер-классы по восточным языкам, танцам, боевому искусству, кулинарии и йоге», — говорится в сообщении.

Иностранные гости посетят музеи ямальской столицы. Кроме того, для них будут организованы поездки в Горнокнязевск и Обдорский острог.

Ранее URA.RU писало о том, что музыкальный международный конкурс «Симфония Ямала» объявлен традицией в Ямало-Ненецком автономном округе. Одним из победителей стал пианист из Китая Мин Жуй.

Главные новости ЯНАО уже в вашем телефоне — Telegram-канал «Округ белых ночей». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Салехарде (ЯНАО) 2 и 3 марта впервые проведут фестиваль восточной культуры, на котором соберутся гости из Китая, Кореи и Индии. Об этом сообщили в telegram-канале окружного правительства. «На Ямале впервые пройдет фестиваль восточной культуры „VOSTOKFEST“. В столицу округа приедут почти 30 представителей культурных центров Китая, Индии и Кореи. Познакомиться и пообщаться с ними можно будет 2 и 3 марта на площадке центра „Геолог“. В программе фестиваля — открытые мастер-классы по восточным языкам, танцам, боевому искусству, кулинарии и йоге», — говорится в сообщении. Иностранные гости посетят музеи ямальской столицы. Кроме того, для них будут организованы поездки в Горнокнязевск и Обдорский острог. Ранее URA.RU писало о том, что музыкальный международный конкурс «Симфония Ямала» объявлен традицией в Ямало-Ненецком автономном округе. Одним из победителей стал пианист из Китая Мин Жуй.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...