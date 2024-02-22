Перед праздником в Челябинской области в пять раз выросли продажи бритв

После получения бритв в подарок сохранить бороды после праздника мужчинам будет сложнее Фото: Сергей Русанов © URA.RU

В Челябинской области перед праздником в пять выросли продажи бритв. Как URA.RU сообщили в пресс-службе платформы WildBerries, также в пять раз увеличились расходы на покупку аксессуара.

«За последнюю неделю перед праздником продажи бритв в Челябинской области увеличились на 413,43%, или в пять раз. Траты на приобретение аксессуара также возросли на 430,36%, то есть опять же в пять раз», — рассказали URA.RU сотрудники маркетплейса.

Выяснилось, что среди других подарков популярными также являются шуруповерты (рост продаж в 3,5 раза) и триммеры, которые стали востребованными больше, чем в три раза. Существенный скачок продаж наблюдается на принадлежности для бритья, ремни и кошельки с портмоне. Причем в рублях ремни челябинкам обходятся дороже остальных покупок из данного списка. Расходы на их приобретение увеличились почти в четыре раза.

Произошел рост продаж и расходов по другим позициям, хотя и не столь существенный. На 88% больше в настоящее время покупают мужской парфюмерии, на 52% — беспроводных наушников. При этом траты на парфюмерию в сравнении с обычной ситуацией удвоились, на гаджеты выросли на 70%.

«Несмотря на то, что носки часто возглавляют рейтинги самых нежеланных подарков, не включить их в наше исследование мы не могли. Результаты оказались таковы, что расходы перед праздником на товар выросли в 2,5 раза. Покупать носки стали чаще в 2,8 раза», — пояснили URA.RU в WildBerries.

В целом по стране увеличилась популярность и цифровых товаров. По опции «Купить в подарок» накануне 23 февраля чаще всего приобретают подписки на онлайн-кинотеатры, игры и универсальные подарочные сертификаты.