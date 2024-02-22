Челябинский суд вновь отказал термальному курорту в строительстве отеля

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Суд отклонил доводы апелляции юристов «Баден-Баден» Фото:

Арбитражный суд Челябинской области 22 февраля вновь отказал термальному курорту «Баден-Баден» в строительстве многоэтажного отеля. Как следует из картотеки арбитражных дел, апелляция юристов курорта оказалась безуспешной.

«Информация о принятом судебном акте. Оставить решение суда без изменения, жалобу без удовлетворения», — отмечено на сайте суда.

В январе «Баден-Баден» оспорил декабрьское решение суда, вставшего на сторону властей Еткульского района. Юристы курорта требуют обязать районную администрацию выдать разрешение на строительство на арендованном до 2058 года земельном участке. Однако власти ссылаются на охраняемый статус Еткульского бора, в котором располагаются термы.

Свои отзывы представили не только истец с ответчиком, но и представители минэкологии, управление строительства и архитектуры района, выступающих в процессе третьей стороной. При подготовке материала URA.RU запросило комментарии всех участников спора.

«По каким причинам нам отказали в требованиях, пока неизвестно. Для принятия решения о дальнейших действиях ждем мотивированное решение суда апелляционной инстанции», — сообщили URA.RU в офисе «Баден-Баден».

Другие участники спора на момент публикации на запрос не ответили. Комментарии будут опубликованы по мере их поступления.

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Арбитражный суд Челябинской области 22 февраля вновь отказал термальному курорту «Баден-Баден» в строительстве многоэтажного отеля. Как следует из картотеки арбитражных дел, апелляция юристов курорта оказалась безуспешной. «Информация о принятом судебном акте. Оставить решение суда без изменения, жалобу без удовлетворения», — отмечено на сайте суда. В январе «Баден-Баден» оспорил декабрьское решение суда, вставшего на сторону властей Еткульского района. Юристы курорта требуют обязать районную администрацию выдать разрешение на строительство на арендованном до 2058 года земельном участке. Однако власти ссылаются на охраняемый статус Еткульского бора, в котором располагаются термы. Свои отзывы представили не только истец с ответчиком, но и представители минэкологии, управление строительства и архитектуры района, выступающих в процессе третьей стороной. При подготовке материала URA.RU запросило комментарии всех участников спора. «По каким причинам нам отказали в требованиях, пока неизвестно. Для принятия решения о дальнейших действиях ждем мотивированное решение суда апелляционной инстанции», — сообщили URA.RU в офисе «Баден-Баден». Другие участники спора на момент публикации на запрос не ответили. Комментарии будут опубликованы по мере их поступления.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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