Термальный курорт оспорит отказ в постройке 12-этажного отеля в челябинском лесу

10 января 2024 в 08:45 Размер текста - 17 +

Планы построить отель в заповедном лесу натолкнулись на судебный отказ Фото: Сергей Русанов © URA.RU Курорт «Баден-Баден Екатеринбург» оспорит отказ в постройке 12-этажного отеля в заповедном лесу Еткульского района (Челябинская область). Как URA.RU сообщили в пресс-службе компании, апелляционная жалоба направлена в арбитражный суд. «Решение арбитражного суда региона наша компания собирается оспаривать. Подготовлена и направлена апелляционная жалоба в суд апелляционной инстанции», — рассказали URA.RU в компании. Отказ суда в требованиях «Баден-Баден» получил в декабре. Истец просил обязать власти Еткульского района выдать разрешение на строительство объекта на участке, находящемся в аренде до 2058 года. Инициатор спора пытался оспорить доводы ответчика о том, что планируется выемка грунта, а вопросы строительства инженерных коммуникаций, размещения спецтехники во время строительства и наличия автомойки не разрешены. Также предметом спора стал вопрос прочности фундамента, который планируется поставить на плиту толщиной всего в метр. Истец указал на то, что проблема подвода внешних сетей будет решаться на стадии подготовки гостиницы ко вводу в эксплуатацию, а мойку заменили на площадку для сухой чистки колес автотранспорта. Мотивируя решение, суд отметил, что гостиница располагается на территории памятника природы и в его охранной зоне. При строительстве запланированы взрывные, буровые работы и выемка грунта, которые изменят характеристики охраняемой территории. Также будут задействованы участки лесфонда, разрешения на использование которых не получены. В проекте не указаны площадки размещения техники и строительного мусора, неизвестно, где пройдут сети, и куда потечет канализация. При этом суд отклонил требования властей к толщине плиты под фундаментом, как документально не подтвержденные. Суд отметил, что устранив несоответствия, «Баден-Баден» может вновь обратиться в муниципалитет за выдачей разрешения на строительство. Первоначально это было сделано в марте 2023 года, а в суд истец по факту отказа обратился в мае. На курорте планируется возвести отель с апартаментами на 500 номеров. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Курорт «Баден-Баден Екатеринбург» оспорит отказ в постройке 12-этажного отеля в заповедном лесу Еткульского района (Челябинская область). Как URA.RU сообщили в пресс-службе компании, апелляционная жалоба направлена в арбитражный суд. «Решение арбитражного суда региона наша компания собирается оспаривать. Подготовлена и направлена апелляционная жалоба в суд апелляционной инстанции», — рассказали URA.RU в компании. Отказ суда в требованиях «Баден-Баден» получил в декабре. Истец просил обязать власти Еткульского района выдать разрешение на строительство объекта на участке, находящемся в аренде до 2058 года. Инициатор спора пытался оспорить доводы ответчика о том, что планируется выемка грунта, а вопросы строительства инженерных коммуникаций, размещения спецтехники во время строительства и наличия автомойки не разрешены. Также предметом спора стал вопрос прочности фундамента, который планируется поставить на плиту толщиной всего в метр. Истец указал на то, что проблема подвода внешних сетей будет решаться на стадии подготовки гостиницы ко вводу в эксплуатацию, а мойку заменили на площадку для сухой чистки колес автотранспорта. Мотивируя решение, суд отметил, что гостиница располагается на территории памятника природы и в его охранной зоне. При строительстве запланированы взрывные, буровые работы и выемка грунта, которые изменят характеристики охраняемой территории. Также будут задействованы участки лесфонда, разрешения на использование которых не получены. В проекте не указаны площадки размещения техники и строительного мусора, неизвестно, где пройдут сети, и куда потечет канализация. При этом суд отклонил требования властей к толщине плиты под фундаментом, как документально не подтвержденные. Суд отметил, что устранив несоответствия, «Баден-Баден» может вновь обратиться в муниципалитет за выдачей разрешения на строительство. Первоначально это было сделано в марте 2023 года, а в суд истец по факту отказа обратился в мае. На курорте планируется возвести отель с апартаментами на 500 номеров.