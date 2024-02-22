В Пермском крае травмпункты переходят на особый режим на время праздников

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Травмпункт (вывески). Екатеринбург, травма, гипс, травмпункт, рука в гипсе, сломанная рука
Травмпункты будут работать в усиленном режиме Фото:

В Пермском крае в период предстоящих праздничных выходных травмпункты, скорая и неотложная медицинская помощь будут работать в усиленном режиме. Поликлиники 24 февраля и 9 марта будут принимать пациентов в обычном рабочем графике. Об этом этом URA.RU рассказали в пресс-службе министерства здравоохранения Прикамья.

«Работа травмпунктов, скорой помощи, службы медицины катастроф, санитарной авиации и неотложной медицинской помощи доступны на протяжении всех праздников организуется в усиленном режиме. Кабинеты неотложной медпомощи в поликлиниках продолжат работу с 8 до 24 часов с 23 по 25 февраля и c 8 по 10 марта с сохранением количества мобильных бригад», — сообщили агентству в ведомстве.

В минздраве Пермского края пояснили, что вызвать врача неотложной помощи можно с 8 до 23 часов. Стационары, в том числе, перепрофилированные под больных COVID-19, будут работать в штатном режиме.

Главные новости Перми и края уже в вашем телефоне — Telegram-канал «Большая Пермь». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Пермском крае в период предстоящих праздничных выходных травмпункты, скорая и неотложная медицинская помощь будут работать в усиленном режиме. Поликлиники 24 февраля и 9 марта будут принимать пациентов в обычном рабочем графике. Об этом этом URA.RU рассказали в пресс-службе министерства здравоохранения Прикамья. «Работа травмпунктов, скорой помощи, службы медицины катастроф, санитарной авиации и неотложной медицинской помощи доступны на протяжении всех праздников организуется в усиленном режиме. Кабинеты неотложной медпомощи в поликлиниках продолжат работу с 8 до 24 часов с 23 по 25 февраля и c 8 по 10 марта с сохранением количества мобильных бригад», — сообщили агентству в ведомстве. В минздраве Пермского края пояснили, что вызвать врача неотложной помощи можно с 8 до 23 часов. Стационары, в том числе, перепрофилированные под больных COVID-19, будут работать в штатном режиме.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...