В Пермском крае травмпункты переходят на особый режим на время праздников

Травмпункты будут работать в усиленном режиме Фото: Илья Московец © URA.RU

В Пермском крае в период предстоящих праздничных выходных травмпункты, скорая и неотложная медицинская помощь будут работать в усиленном режиме. Поликлиники 24 февраля и 9 марта будут принимать пациентов в обычном рабочем графике. Об этом этом URA.RU рассказали в пресс-службе министерства здравоохранения Прикамья.

«Работа травмпунктов, скорой помощи, службы медицины катастроф, санитарной авиации и неотложной медицинской помощи доступны на протяжении всех праздников организуется в усиленном режиме. Кабинеты неотложной медпомощи в поликлиниках продолжат работу с 8 до 24 часов с 23 по 25 февраля и c 8 по 10 марта с сохранением количества мобильных бригад», — сообщили агентству в ведомстве.

В минздраве Пермского края пояснили, что вызвать врача неотложной помощи можно с 8 до 23 часов. Стационары, в том числе, перепрофилированные под больных COVID-19, будут работать в штатном режиме.