Власти в ХМАО нашли подрядчика для ремонта школы за полмиллиарда рублей

22 февраля 2024 в 20:00 Размер текста - 17 +

Местная строительная компания отремонтирует школу в Югорске на 500 тысяч рублей Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU Власти Югорска (ХМАО) нашли подрядчика, который отремонтирует школу № 2 за 500 миллионов рублей. Образовательное учреждение обновит строительная компания «Дружба Н» из Советского. «Департамент жилищно-коммунального и строительного комплекса администрации города Югорска заключил контракт с ООО „Дружба Н“ на выполнение работ по капитальному ремонту здания МБОУ „Средняя общеобразовательная школа №2“ в городе Югорске. Цена контракта (цена работ) составляет 494 043 728,15 рублей», — указано в документах на сайте госзакупок. В школе обновят кровлю, стены, потолки, полы и все системы: вентиляцию, тепло- и электроснабжение. Завершить реконструкцию подрядчик должен до 15 декабря 2024 года. Агентство направило в компанию запрос с просьбой рассказать о проекте. На момент публикации новости ответ на запрос не поступил. Ранее URA.RU писало, что власти ХМАО потратят порядка трех миллиардов рублей на реконструкцию школ. Всего за два года планируют обновить 19 учебных заведений региона.

Власти Югорска (ХМАО) нашли подрядчика, который отремонтирует школу № 2 за 500 миллионов рублей. Образовательное учреждение обновит строительная компания «Дружба Н» из Советского. «Департамент жилищно-коммунального и строительного комплекса администрации города Югорска заключил контракт с ООО „Дружба Н“ на выполнение работ по капитальному ремонту здания МБОУ „Средняя общеобразовательная школа №2“ в городе Югорске. Цена контракта (цена работ) составляет 494 043 728,15 рублей», — указано в документах на сайте госзакупок. В школе обновят кровлю, стены, потолки, полы и все системы: вентиляцию, тепло- и электроснабжение. Завершить реконструкцию подрядчик должен до 15 декабря 2024 года. Агентство направило в компанию запрос с просьбой рассказать о проекте. На момент публикации новости ответ на запрос не поступил. Ранее URA.RU писало, что власти ХМАО потратят порядка трех миллиардов рублей на реконструкцию школ. Всего за два года планируют обновить 19 учебных заведений региона.