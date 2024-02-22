Губернатор Текслер утвердил календарь праздников в Челябинской области

Текслер утвердил даты Сабантуя, трех фестивалей и школьного выпускного
Губернатор Челябинской области Алексей Текслер утвердил календарь региональных мероприятий на 2024 год. В регионе пройдет пять праздников областного значения, говорится в распоряжении.
«Утвердить план проведения фестивальных и культурно-массовых мероприятий в 2024 году», — говорится в распоряжении. Документ опубликовали на официальном сайте правительства региона 22 февраля.
Два праздника пройдут в областном центре, по фестивалю в Аргаяшском районе, селе Демарино (Пластовский район) и на курорте «Солнечная Долина» (Миасс). В число областных мероприятий включили:
- Сабантуй в Аргаяшском районе, 15 июня;
- Ильменский фестиваль авторской песни в «Солнечной Долине, с 28 по 30 июня;
- Праздник выпускников школ региона в Челябинске, 28 июня;
- Бажовский фестиваль народного творчества, с 5 по 7 июля;
- Курчатовский фестиваль классической музыки, с 12 по 13 июля.
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