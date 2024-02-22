Губернатор Текслер утвердил календарь праздников в Челябинской области

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Сабантуй в Калачево. Челябинск, чак-чак, традиции, текслер алексей, национальные костюмы, обычаи народов
Текслер утвердил даты Сабантуя, трех фестивалей и школьного выпускного Фото:

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер утвердил календарь региональных мероприятий на 2024 год. В регионе пройдет пять праздников областного значения, говорится в распоряжении.

«Утвердить план проведения фестивальных и культурно-массовых мероприятий в 2024 году», — говорится в распоряжении. Документ опубликовали на официальном сайте правительства региона 22 февраля.

Два праздника пройдут в областном центре, по фестивалю в Аргаяшском районе, селе Демарино (Пластовский район) и на курорте «Солнечная Долина» (Миасс). В число областных мероприятий включили:

  • Сабантуй в Аргаяшском районе, 15 июня;
  • Ильменский фестиваль авторской песни в «Солнечной Долине, с 28 по 30 июня;
  • Праздник выпускников школ региона в Челябинске, 28 июня;
  • Бажовский фестиваль народного творчества, с 5 по 7 июля;
  • Курчатовский фестиваль классической музыки, с 12 по 13 июля.

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Губернатор Челябинской области Алексей Текслер утвердил календарь региональных мероприятий на 2024 год. В регионе пройдет пять праздников областного значения, говорится в распоряжении. «Утвердить план проведения фестивальных и культурно-массовых мероприятий в 2024 году», — говорится в распоряжении. Документ опубликовали на официальном сайте правительства региона 22 февраля. Два праздника пройдут в областном центре, по фестивалю в Аргаяшском районе, селе Демарино (Пластовский район) и на курорте «Солнечная Долина» (Миасс). В число областных мероприятий включили:
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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