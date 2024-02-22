Губернатор Текслер утвердил календарь праздников в Челябинской области

22 февраля 2024 в 17:23 Размер текста - 17 +

Текслер утвердил даты Сабантуя, трех фестивалей и школьного выпускного Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Губернатор Челябинской области Алексей Текслер утвердил календарь региональных мероприятий на 2024 год. В регионе пройдет пять праздников областного значения, говорится в распоряжении. «Утвердить план проведения фестивальных и культурно-массовых мероприятий в 2024 году», — говорится в распоряжении. Документ опубликовали на официальном сайте правительства региона 22 февраля. Два праздника пройдут в областном центре, по фестивалю в Аргаяшском районе, селе Демарино (Пластовский район) и на курорте «Солнечная Долина» (Миасс). В число областных мероприятий включили: Сабантуй в Аргаяшском районе, 15 июня;

Ильменский фестиваль авторской песни в «Солнечной Долине, с 28 по 30 июня;

Праздник выпускников школ региона в Челябинске, 28 июня;

Бажовский фестиваль народного творчества, с 5 по 7 июля;

Курчатовский фестиваль классической музыки, с 12 по 13 июля.

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер утвердил календарь региональных мероприятий на 2024 год. В регионе пройдет пять праздников областного значения, говорится в распоряжении. «Утвердить план проведения фестивальных и культурно-массовых мероприятий в 2024 году», — говорится в распоряжении. Документ опубликовали на официальном сайте правительства региона 22 февраля. Два праздника пройдут в областном центре, по фестивалю в Аргаяшском районе, селе Демарино (Пластовский район) и на курорте «Солнечная Долина» (Миасс). В число областных мероприятий включили: