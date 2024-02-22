ЕС направит Украине еще 50 млрд евро

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Виола фон Крамон сообщила, что Европарламент одобрил поддержку Украине Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

В Европарламенте одобрили программу многолетней финансовой поддержки для Украины на 50 миллиардов евро. Об этом сообщила евродепутат Виола фон Крамон.

«Мы только что одобрили финансовую помощь в размере 50 миллиардов евро на ближайшие годы», — заявила фон Крамон в соцсети X.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский во время встречи с канцлером ФРГ Олафом Шольцем попросил у него 50 миллиардов евро в качестве помощи Киеву в ближайшие годы. Однако Украина рискует остаться без 50 млрд евро из-за кризиса в Германии и усиления позиций ультраправых партий в Европе.

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В Европарламенте одобрили программу многолетней финансовой поддержки для Украины на 50 миллиардов евро. Об этом сообщила евродепутат Виола фон Крамон. «Мы только что одобрили финансовую помощь в размере 50 миллиардов евро на ближайшие годы», — заявила фон Крамон в соцсети X. Ранее президент Украины Владимир Зеленский во время встречи с канцлером ФРГ Олафом Шольцем попросил у него 50 миллиардов евро в качестве помощи Киеву в ближайшие годы. Однако Украина рискует остаться без 50 млрд евро из-за кризиса в Германии и усиления позиций ультраправых партий в Европе.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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