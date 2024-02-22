ЕС направит Украине еще 50 млрд евро

22 февраля 2024 в 17:20 Размер текста - 17 +

Виола фон Крамон сообщила, что Европарламент одобрил поддержку Украине Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине В Европарламенте одобрили программу многолетней финансовой поддержки для Украины на 50 миллиардов евро. Об этом сообщила евродепутат Виола фон Крамон. «Мы только что одобрили финансовую помощь в размере 50 миллиардов евро на ближайшие годы», — заявила фон Крамон в соцсети X. Ранее президент Украины Владимир Зеленский во время встречи с канцлером ФРГ Олафом Шольцем попросил у него 50 миллиардов евро в качестве помощи Киеву в ближайшие годы. Однако Украина рискует остаться без 50 млрд евро из-за кризиса в Германии и усиления позиций ультраправых партий в Европе.

В Европарламенте одобрили программу многолетней финансовой поддержки для Украины на 50 миллиардов евро. Об этом сообщила евродепутат Виола фон Крамон. «Мы только что одобрили финансовую помощь в размере 50 миллиардов евро на ближайшие годы», — заявила фон Крамон в соцсети X. Ранее президент Украины Владимир Зеленский во время встречи с канцлером ФРГ Олафом Шольцем попросил у него 50 миллиардов евро в качестве помощи Киеву в ближайшие годы. Однако Украина рискует остаться без 50 млрд евро из-за кризиса в Германии и усиления позиций ультраправых партий в Европе.