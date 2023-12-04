FT: Украина рискует остаться без 50 млрд евро из ЕС

Украина может остаться без обещанных Евросоюзом миллиардов евро Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Украина может не получить обещанные Евросоюзом 50 миллиардов евро из-за кризиса в Германии и усиления позиций ультраправых партий в Европе. Об этом сообщает газеты Financial Times, ссылаясь на неназванных чиновников.

«Страны-члены ЕС далеки от достижения соглашения по пополнению совместного бюджета блока, включая 50 миллиардов евро для Украины, в преддверии саммита в Брюсселе 14—15 декабря», — рассказали газете чиновники . В Киеве неоднократно заявляли, что неопределенность в выделении пакетов с военной помощью ставит под угрозу финансовую стабильность страны. 50 миллиардов евро, которые Евросоюз обещал Украине, пойдут на сохранение платежеспособности страны до 2027 года.

Выделение помощи задерживается из-за нескольких факторов. Среди них газеты выделяет ограничение бюджета правительства Германии и победу крайне правой партии, которая выступает против антироссийских санкций, на выборах в Нидерландах.

В конце ноября президент Украины Владимир Зеленский запросил у канцлера Германии Олафа Шольца 50 миллиардов евро. Украинский лидер рассчитывает получить деньги от Европы во время политической нестабильности в США, пишет RT.