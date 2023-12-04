FT: Украина рискует остаться без 50 млрд евро из ЕС

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Украина может остаться без обещанных Евросоюзом миллиардов евро Фото:
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Украина может не получить обещанные Евросоюзом 50 миллиардов евро из-за кризиса в Германии и усиления позиций ультраправых партий в Европе. Об этом сообщает газеты Financial Times, ссылаясь на неназванных чиновников.

«Страны-члены ЕС далеки от достижения соглашения по пополнению совместного бюджета блока, включая 50 миллиардов евро для Украины, в преддверии саммита в Брюсселе 14—15 декабря», — рассказали газете чиновники. В Киеве неоднократно заявляли, что неопределенность в выделении пакетов с военной помощью ставит под угрозу финансовую стабильность страны. 50 миллиардов евро, которые Евросоюз обещал Украине, пойдут на сохранение платежеспособности страны до 2027 года.

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Выделение помощи задерживается из-за нескольких факторов. Среди них газеты выделяет ограничение бюджета правительства Германии и победу крайне правой партии, которая выступает против антироссийских санкций, на выборах в Нидерландах.

В конце ноября президент Украины Владимир Зеленский запросил у канцлера Германии Олафа Шольца 50 миллиардов евро. Украинский лидер рассчитывает получить деньги от Европы во время политической нестабильности в США, пишет RT.

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Украина может не получить обещанные Евросоюзом 50 миллиардов евро из-за кризиса в Германии и усиления позиций ультраправых партий в Европе. Об этом сообщает газеты Financial Times, ссылаясь на неназванных чиновников. «Страны-члены ЕС далеки от достижения соглашения по пополнению совместного бюджета блока, включая 50 миллиардов евро для Украины, в преддверии саммита в Брюсселе 14—15 декабря», — рассказали газете чиновники. В Киеве неоднократно заявляли, что неопределенность в выделении пакетов с военной помощью ставит под угрозу финансовую стабильность страны. 50 миллиардов евро, которые Евросоюз обещал Украине, пойдут на сохранение платежеспособности страны до 2027 года. Выделение помощи задерживается из-за нескольких факторов. Среди них газеты выделяет ограничение бюджета правительства Германии и победу крайне правой партии, которая выступает против антироссийских санкций, на выборах в Нидерландах. В конце ноября президент Украины Владимир Зеленский запросил у канцлера Германии Олафа Шольца 50 миллиардов евро. Украинский лидер рассчитывает получить деньги от Европы во время политической нестабильности в США, пишет RT.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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