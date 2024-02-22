У жителя ХМАО обнаружили редкое заболевание, замаскированное под онкологию

Жителю Югры диагностировали оптикомиелит — редкое поражение нервной системы
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Клипарт. медицина Областная клиническая больница 1. Тюмень, диагностика, медицинская техника, медицинское оборудование, рак, медицина, кт, компьютерная томография, медтехника, больница, пациент
Врачи Нижневартовской ОКБ распознали редкое аутоиммунное заболевание Фото:

Врачи Нижневартовской окружной клинической больницы нашли у пациента очень редкое заболевание центральной нервной системы — оптикомиелит. Изначально медики предполагали, что потеря чувствительности конечностей и ухудшение зрения мужчины вызвано опухолью щитовидной железы. Об этом в своем telegram-канале сообщила пресс-служба Нижневартовской ОКБ.

«В Нижневартвоскую окружную клиническую больницу скорой помощью доставлен мужчина в тяжелом состоянии: резко ухудшилось зрение, пропала чувствительность и подвижность нижних конечностей. В анамнезе пациента значилась опухоль щитовидной железы, поэтому специалисты предполагали, что такое состояние вызвано метастазами», — сообщили в публикации на канале медучреждения.

Пациенту диагностировали воспаление внутренней оболочки сердца и спинного мозга, что, по изначальной версии медиков, и приводило к слабости и сенсорным изменениям. Однако после пройденного месячного курса лечения, мужчине не стало лучше. Тогда специалисты ОКБ провели дополнительное МРТ головы и спинного мозга, на котором увидели признаки оптикомиелита, или синдром Девика — аутоиммунного заболевания, которое встречается в 10 случаях на 100 тысяч человек. Этот недуг проявляется избирательным поражением спинного мозга и зрительных нервов. Его тяжело диагностировать.

Пациенту назначили подходящую терапию с применением большого количества гормонов. После месяца лечения мужчину перевели в отделение реабилитации, так как врачам удалось вернуть чувствительность его конечностям.

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Врачи Нижневартовской окружной клинической больницы нашли у пациента очень редкое заболевание центральной нервной системы — оптикомиелит. Изначально медики предполагали, что потеря чувствительности конечностей и ухудшение зрения мужчины вызвано опухолью щитовидной железы. Об этом в своем telegram-канале сообщила пресс-служба Нижневартовской ОКБ. «В Нижневартвоскую окружную клиническую больницу скорой помощью доставлен мужчина в тяжелом состоянии: резко ухудшилось зрение, пропала чувствительность и подвижность нижних конечностей. В анамнезе пациента значилась опухоль щитовидной железы, поэтому специалисты предполагали, что такое состояние вызвано метастазами», — сообщили в публикации на канале медучреждения. Пациенту диагностировали воспаление внутренней оболочки сердца и спинного мозга, что, по изначальной версии медиков, и приводило к слабости и сенсорным изменениям. Однако после пройденного месячного курса лечения, мужчине не стало лучше. Тогда специалисты ОКБ провели дополнительное МРТ головы и спинного мозга, на котором увидели признаки оптикомиелита, или синдром Девика — аутоиммунного заболевания, которое встречается в 10 случаях на 100 тысяч человек. Этот недуг проявляется избирательным поражением спинного мозга и зрительных нервов. Его тяжело диагностировать. Пациенту назначили подходящую терапию с применением большого количества гормонов. После месяца лечения мужчину перевели в отделение реабилитации, так как врачам удалось вернуть чувствительность его конечностям.
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© Служба новостей «URA.RU»
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