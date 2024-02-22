Крупнейшая УК Сургута развеяла слухи о своем банкротстве

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Дом № 15 на улице Косарева, где рухнул лифт. Екатеринбург, лифт, почтовые ящики, подъезд, многоквартирный дом
УК погасила долги перед ресурсоснабжающими компаниями Фото:

Учредитель управляющей компании «ДЕЗ Восточного жилого района» Вячеслав Чураков заявил, что УК не будет объявлять себя банкротом, несмотря на судебные споры с налоговой инспекцией и арестованные счета. Об этом он заявил на думском комитете по городскому хозяйству, передает журналист URA.RU.

Депутаты пригласили представителя УК узнать в каком финансовом состоянии находится организация и будет ли работать дальше. У компании возникли судебные споры с налоговой инспекцией. Счета коммунальщиков были арестованы. «15 и 19 марта будет принято решение (судебное прим.ред.) В любом случае. Какое решение бы было не принято. То есть если они будут принимать решение о банкротстве компании, компания будет решать вопрос, где найти денежные средства», — сообщил Чураков.

Также он добавил, что компания выровняла свое финансовое положение и, несмотря на суды в этом году будет принимать участие в ремонтной компании дворов, от которой отказались в прошлом году из-за судебных тяжб. «Любой расклад с налоговой — мы дальше будем работать», — добавил Чураков.

Ранее URA.RU сообщало, что жители Сургута лишились ремонта дворов из-за споров УК «ДЕЗ ВЖР» и налоговой. Из-за арестованных счетов и судебных тяжб коммунальщики не смогли воспользоваться выделенными городом деньгами.

Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Главные новости ХМАО уже в вашем телефоне — Telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Учредитель управляющей компании «ДЕЗ Восточного жилого района» Вячеслав Чураков заявил, что УК не будет объявлять себя банкротом, несмотря на судебные споры с налоговой инспекцией и арестованные счета. Об этом он заявил на думском комитете по городскому хозяйству, передает журналист URA.RU. Депутаты пригласили представителя УК узнать в каком финансовом состоянии находится организация и будет ли работать дальше. У компании возникли судебные споры с налоговой инспекцией. Счета коммунальщиков были арестованы. «15 и 19 марта будет принято решение (судебное прим.ред.) В любом случае. Какое решение бы было не принято. То есть если они будут принимать решение о банкротстве компании, компания будет решать вопрос, где найти денежные средства», — сообщил Чураков. Также он добавил, что компания выровняла свое финансовое положение и, несмотря на суды в этом году будет принимать участие в ремонтной компании дворов, от которой отказались в прошлом году из-за судебных тяжб. «Любой расклад с налоговой — мы дальше будем работать», — добавил Чураков. Ранее URA.RU сообщало, что жители Сургута лишились ремонта дворов из-за споров УК «ДЕЗ ВЖР» и налоговой. Из-за арестованных счетов и судебных тяжб коммунальщики не смогли воспользоваться выделенными городом деньгами.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...