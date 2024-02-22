Крупнейшая УК Сургута развеяла слухи о своем банкротстве

УК погасила долги перед ресурсоснабжающими компаниями Фото: Илья Московец © URA.RU

Учредитель управляющей компании «ДЕЗ Восточного жилого района» Вячеслав Чураков заявил, что УК не будет объявлять себя банкротом, несмотря на судебные споры с налоговой инспекцией и арестованные счета. Об этом он заявил на думском комитете по городскому хозяйству, передает журналист URA.RU.

Депутаты пригласили представителя УК узнать в каком финансовом состоянии находится организация и будет ли работать дальше. У компании возникли судебные споры с налоговой инспекцией. Счета коммунальщиков были арестованы. «15 и 19 марта будет принято решение (судебное прим.ред.) В любом случае. Какое решение бы было не принято. То есть если они будут принимать решение о банкротстве компании, компания будет решать вопрос, где найти денежные средства», — сообщил Чураков.

Также он добавил, что компания выровняла свое финансовое положение и, несмотря на суды в этом году будет принимать участие в ремонтной компании дворов, от которой отказались в прошлом году из-за судебных тяжб. «Любой расклад с налоговой — мы дальше будем работать», — добавил Чураков.

Ранее URA.RU сообщало, что жители Сургута лишились ремонта дворов из-за споров УК «ДЕЗ ВЖР» и налоговой. Из-за арестованных счетов и судебных тяжб коммунальщики не смогли воспользоваться выделенными городом деньгами.