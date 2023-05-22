Жители Сургута лишились ремонта дворов из-за споров УК и налоговой

Из-за споров ремонт передвинули на неопределенный срок Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Жителям Сургута (ХМАО) отказали в ремонте дворов из-за споров управляющей компании и налоговой, которая арестовала счета коммунальщиков. Об этом URA.RU сообщил директор УК «ДЕЗ Восточного жилого района» Алексей Русин.

«У компании после претензий налогового органа были заблокировали расчетные счета компании. Из-за этого мы не вынуждены отказаться от ремонта десяти дворов. Их планировали проводить по программе софинансирования», — сообщил Русин.

На заседание постоянного комитета думы Сургута директор департамента городского хозяйства Кирилл Киселев подтвердил, что часть домов не смогут воспользоваться возможностью отремонтировать двор при помощи городского бюджета. Из-за ареста расчетных счетов «ДЕЗ ВЖР» не сможет воспользоваться деньгами. «Дворы остались в перечне благоустройства, но в этот год они исключены по причине невозможности финансирования. На следующий год, если счета разблокируют, то будем решать вопрос», — сообщил Киселев.

Журналист агентства обратился в налоговую инспекцию города за разъяснениями. По телефону предоставить информацию о деталях спора с «ДЕЗ ВЖР» отказались. В адрес налоговой был направлен официальный запрос. На момент публикации ответа не поступало.

Ранее URA.RU сообщало, что крупнейшая УК Сургута будет судиться с налоговой из-за арестованных счетов. Власти города подняли вопрос о дальнейшем существовании компании.