Путин закончил полет на ракетоносце. Видео

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Клипарт, официальный сайт министерства обороны РФ. stock, ту-160,  stock
Маршрут полета Путина на ракетоносце засекречен Фото:

Президент РФ Владимир Путин завершил полет на модернизированном стратегическом ракетоносце Ту-160М. Об этом сообщил журналист телеканала «Россия» Павел Зарубин.

«Вернулся», — подписал видео журналист в своем telegram-канале. На ролике видно, как ракетоносец едет по полосе после приземления.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что полет президента займет 40 минут. Маршрут полета он назвал «военной тайной».

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Президент РФ Владимир Путин завершил полет на модернизированном стратегическом ракетоносце Ту-160М. Об этом сообщил журналист телеканала «Россия» Павел Зарубин. «Вернулся», — подписал видео журналист в своем telegram-канале. На ролике видно, как ракетоносец едет по полосе после приземления. Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что полет президента займет 40 минут. Маршрут полета он назвал «военной тайной».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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