Маршрут полета Путина на ракетоносце засекречен
Президент РФ Владимир Путин завершил полет на модернизированном стратегическом ракетоносце Ту-160М. Об этом сообщил журналист телеканала «Россия» Павел Зарубин.
«Вернулся», — подписал видео журналист в своем
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что полет президента займет 40 минут. Маршрут полета он назвал «военной тайной».
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