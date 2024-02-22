В правительстве ХМАО увеличили социальное пособие на погребение

Власти Ханты-Мансийского автономного округа проиндексировали социальное пособие на погребение. С 1 февраля его размер составляет 12 тысяч рублей. Об утвержденном решении правительства округа в своем telegram-канале рассказала губернатор Югры Наталья Комарова.
«С 1 февраля 2024 года проиндексировано социальное пособие на погребение и возмещение специализированной службе по вопросам похоронного дела стоимости услуг по погребению на индекс, установленный Правительством РФ (1,074). С учетом районных коэффициентов размер социального пособия составит от 8 371 руб. до 12 556 руб», — сообщила губернатор.
Ранее URA.RU писало о том, что в Сургуте жена погибшего участника специальной военной операции пожаловалась, что с нее требуют деньги за похороны мужа. На кладбище муниципальная компания «Ритуал» потребовала за копку могилы 15 тысяч рублей.
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