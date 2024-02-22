Невозвратные тарифы повлияют на работу небольших челябинских отелей

От введения невозвратных тарифов могут выиграть некоторые категории отелей региона Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Невозвратные тарифы в отелях, введение которых ожидается до 2025 года, заметно повлияет на работу гостиниц, особенно небольших. Как URA.RU сообщили участники рынка, новация даст потребителям более доступные цены на проживание.

«Введение невозвратных тарифов может принести пользу в ситуациях, когда каждый номер на счету. Значит, польза будет для отелей в высокий сезон в востребованных локациях и гостиниц с небольшим номерным фондом», — рассказали URA.RU в офисе челябинского отеля «Малахит».

Участники рынка сообщили, что в «Малахите» в сутки возможно снятие одной или двух броней. Для отеля с четырьмястами номерами это не является критичным.

Глава представительства Федерации рестораторов и отельеров в Челябинске Юрий Звонков поддержал предложения правительства РФ. Собеседник URA.RU отметил, что практика является привычной за рубежом. Об этом же представители сферы и общественных объединений просят власти на протяжении нескольких лет.

«У гостя выбор будет всегда: бронировать дешевле, но невозвратный тариф, либо дороже, но с возможностью изменить даты заезда, либо вернуть деньги полностью. Такие нововведения позитивно скажутся для туристов, заранее планирующих свои поездки», — отметил Звонков.

Эксперт заявил, что сегодня туристы, передумавшие ехать в городской отель или за город из-за плохой погоды требуют от отелей возврата денежных средств, ссылаясь на то, что клиент не воспользовался услугами. Однако отельерам невозможно быстро продать внезапно освободившийся номер. Это несет убытки, которые невозможно восполнить. В этом собеседник видит отличие от других сфер, например, торговли: простоявший вчера номер на старую дату уже не продать.

Введение невозвратных тарифов может иметь и другой эффект. Практика позволит отельерам более планомерно верстать бюджеты и строить планы. При этом в «Малахите» уточнили, что возможность возврата средств в настоящее время не ведет к большой глубине бронирования, которая не превышает двух дней.

Минэкономразвития подготовило законопроект о введение невозвратных тарифов в отелях. Ожидается, что на рассмотрение депутатов Госдумы РФ документ может быть внесен осенью.