20 декабря 2023

«Лента» назвала причину исчезновения куриных яиц в ХМАО

Куриные яйца исчезли из магазинов «Ленты» в ХМАО из-за проблем с поставщиками
© Служба новостей «URA.RU»
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Куриные яйца пропали из магазинов сети из-за проблем с поставками Фото:
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В Ханты-Мансийском автономном округе возник дефицит куриных яиц в магазинах «Ленты» из-за отсутствия продукции у поставщиков. Об этом URA.RU сообщили представители ритейлера.

«Снижение доступности яйца связано с недопоставками этой продукции», — пояснила журналисту агентства пресс-служба ритейлера в ответ на запрос. До этого югорчане пожаловались, что в магазинах сети куриных яиц нет уже больше недели.

Похожая ситуация произошла в магазинах «Магнит» в Сургуте. Тогда, по словам покупателей, ассортимент куриных яиц в торговых точках тоже серьезно сократился.

Ранее URA.RU рассказывало, чем заменить дорогие яйца в новогодних блюдах. За год стоимость продукции выросла более чем на 46%.

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В Ханты-Мансийском автономном округе возник дефицит куриных яиц в магазинах «Ленты» из-за отсутствия продукции у поставщиков. Об этом URA.RU сообщили представители ритейлера. «Снижение доступности яйца связано с недопоставками этой продукции», — пояснила журналисту агентства пресс-служба ритейлера в ответ на запрос. До этого югорчане пожаловались, что в магазинах сети куриных яиц нет уже больше недели. Похожая ситуация произошла в магазинах «Магнит» в Сургуте. Тогда, по словам покупателей, ассортимент куриных яиц в торговых точках тоже серьезно сократился. Ранее URA.RU рассказывало, чем заменить дорогие яйца в новогодних блюдах. За год стоимость продукции выросла более чем на 46%.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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