«Лента» назвала причину исчезновения куриных яиц в ХМАО

В Ханты-Мансийском автономном округе возник дефицит куриных яиц в магазинах «Ленты» из-за отсутствия продукции у поставщиков. Об этом URA.RU сообщили представители ритейлера.
«Снижение доступности яйца связано с недопоставками этой продукции», — пояснила журналисту агентства пресс-служба ритейлера в ответ на запрос. До этого югорчане пожаловались, что в магазинах сети куриных яиц нет уже больше недели.
Похожая ситуация произошла в магазинах «Магнит» в Сургуте. Тогда, по словам покупателей, ассортимент куриных яиц в торговых точках тоже серьезно сократился.
Ранее URA.RU рассказывало, чем заменить дорогие яйца в новогодних блюдах. За год стоимость продукции выросла более чем на 46%.
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