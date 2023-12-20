«Лента» назвала причину исчезновения куриных яиц в ХМАО

Куриные яйца исчезли из магазинов «Ленты» в ХМАО из-за проблем с поставщиками

21 декабря 2023 в 12:39 Размер текста - 17 +

Куриные яйца пропали из магазинов сети из-за проблем с поставками Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета В России взлетели цены на куриные яйца В Ханты-Мансийском автономном округе возник дефицит куриных яиц в магазинах «Ленты» из-за отсутствия продукции у поставщиков. Об этом URA.RU сообщили представители ритейлера. «Снижение доступности яйца связано с недопоставками этой продукции», — пояснила журналисту агентства пресс-служба ритейлера в ответ на запрос. До этого югорчане пожаловались, что в магазинах сети куриных яиц нет уже больше недели. Похожая ситуация произошла в магазинах «Магнит» в Сургуте. Тогда, по словам покупателей, ассортимент куриных яиц в торговых точках тоже серьезно сократился. Ранее URA.RU рассказывало, чем заменить дорогие яйца в новогодних блюдах. За год стоимость продукции выросла более чем на 46%.

В Ханты-Мансийском автономном округе возник дефицит куриных яиц в магазинах «Ленты» из-за отсутствия продукции у поставщиков. Об этом URA.RU сообщили представители ритейлера. «Снижение доступности яйца связано с недопоставками этой продукции», — пояснила журналисту агентства пресс-служба ритейлера в ответ на запрос. До этого югорчане пожаловались, что в магазинах сети куриных яиц нет уже больше недели. Похожая ситуация произошла в магазинах «Магнит» в Сургуте. Тогда, по словам покупателей, ассортимент куриных яиц в торговых точках тоже серьезно сократился. Ранее URA.RU рассказывало, чем заменить дорогие яйца в новогодних блюдах. За год стоимость продукции выросла более чем на 46%.