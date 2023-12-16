Стоимость яиц в ХМАО превысила 500 рублей

Яйца в ХМАО подорожали еще сильнее
В ХМАО цена за упаковку яиц в 30 штук составила 560 рублей. Это следует из фото, сделанного вартовчанином в магазине «Магнит».
«Магнит» в «Подсолнухе», — подписал фотографию житель города в telegram-канале «ЧП Нижневартовск». На фото виден ценник в 560 рублей.
URA.RU отправило запрос в администрацию сети продовольственных магазинов «Магнит». Ответ ожидается.
Фото: ЧП Нижневартовск
Окружное управление Федеральной антимонопольной службы устроило проверку в ХМАО из-за роста стоимости куриных яиц. При обнаружении нарушений, будут приняты меры.
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