16 декабря 2023
15 декабря 2023

Стоимость яиц в ХМАО превысила 500 рублей

© Служба новостей «URA.RU»
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Всякое. Курган , яйца, куриные яйца, десяток, кассета яиц
Яйца в ХМАО подорожали еще сильнее Фото:

В ХМАО цена за упаковку яиц в 30 штук составила 560 рублей. Это следует из фото, сделанного вартовчанином в магазине «Магнит».

«Магнит» в «Подсолнухе», — подписал фотографию житель города в telegram-канале «ЧП Нижневартовск». На фото виден ценник в 560 рублей.

URA.RU отправило запрос в администрацию сети продовольственных магазинов «Магнит». Ответ ожидается.

Фото: ЧП Нижневартовск
Фото: ЧП Нижневартовск

Окружное управление Федеральной антимонопольной службы устроило проверку в ХМАО из-за роста стоимости куриных яиц. При обнаружении нарушений, будут приняты меры.

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В ХМАО цена за упаковку яиц в 30 штук составила 560 рублей. Это следует из фото, сделанного вартовчанином в магазине «Магнит». «Магнит» в «Подсолнухе», — подписал фотографию житель города в telegram-канале «ЧП Нижневартовск». На фото виден ценник в 560 рублей. URA.RU отправило запрос в администрацию сети продовольственных магазинов «Магнит». Ответ ожидается. Окружное управление Федеральной антимонопольной службы устроило проверку в ХМАО из-за роста стоимости куриных яиц. При обнаружении нарушений, будут приняты меры.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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