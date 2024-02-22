Кремль показал кадры с Путиным за штурвалом ракетоносца. Видео

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Владимир Путин провел в небе 30 минут за штурвалом ракетоносца Фото:

Президент России Владимир Путин совершил полет на модернизированном стратегическом бомбардировщике-ракетоносце Ту-160М. Кадры из кабины с главой государство опубликовала пресс-служба Кермля.

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Как прошел полет Путина на ракетоносце Ту-160М. Видео

«Полет на стратегическом бомбардировщике-ракетоносце Ту-160М», — говорится под роликом с участием Путина. На кадрах показаны отрывки полета на ракетоносце. Российский президент переговаривается со вторым пилотом и держится за штурвал.

Военный самолет поднялся в небо с полосы Казанского авиационного завода имени Горбунова 22 февраля. Полет продлился около 30 минут. После него президент пересел за руль КамАЗа и самостоятельно приехал из Казани на многофункциональную зону дорожного сервиса, где начинается трасса М-12 «Восток».

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Президент России Владимир Путин совершил полет на модернизированном стратегическом бомбардировщике-ракетоносце Ту-160М. Кадры из кабины с главой государство опубликовала пресс-служба Кермля. «Полет на стратегическом бомбардировщике-ракетоносце Ту-160М», — говорится под роликом с участием Путина. На кадрах показаны отрывки полета на ракетоносце. Российский президент переговаривается со вторым пилотом и держится за штурвал. Военный самолет поднялся в небо с полосы Казанского авиационного завода имени Горбунова 22 февраля. Полет продлился около 30 минут. После него президент пересел за руль КамАЗа и самостоятельно приехал из Казани на многофункциональную зону дорожного сервиса, где начинается трасса М-12 «Восток».
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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