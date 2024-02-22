Президент России Владимир Путин совершил полет на модернизированном стратегическом бомбардировщике-ракетоносце Ту-160М. Кадры из кабины с главой государство опубликовала пресс-служба Кермля.
«Полет на стратегическом бомбардировщике-ракетоносце Ту-160М», — говорится под роликом с участием Путина. На кадрах показаны отрывки полета на ракетоносце. Российский президент переговаривается со вторым пилотом и держится за штурвал.
Военный самолет поднялся в небо с полосы Казанского авиационного завода имени Горбунова 22 февраля. Полет продлился около 30 минут. После него президент пересел за руль КамАЗа и самостоятельно приехал из Казани на многофункциональную зону дорожного сервиса, где начинается трасса М-12 «Восток».
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