Владимир Путин сообщил, что в ракетоносце комфортно находиться
Президент РФ Владимир Путин совершил полет на модернизированном стратегическом ракетоносце Ту-160М. Борт также носит название «Илья Муромец». URA.RU расскажет, как российский глава выполнил полет на самолете.
- Путин прибыл на взлетную полосу Казанского авиационного завода им. С. П. Горбунова для совершения полета. Ранее российский глава осматривал Ту-160М в цеху завода и поднимался в кабину за штурвал.
- По словам пресс-секретарь президента РФ Дмитрия Пескова, решение подняться на борт самолета было принято вчера. Он отметил, что полет должен был продлиться 40 минут. Песков назвал маршрут «военной тайной».
- Путин приземлился спустя 30 минут, 45 минут длилась предполетная подготовка. У него остались хорошие впечатления от самолета. «Техника отличная!» — заявил российский президент. Он подчеркнул, что Ту-160М нужно принять в состав ВС РФ.
- Российский глава отметил, что несмотря на то, что ракетоносец является военной техникой, в нем комфортно находиться. По его словам, в самолете внедрили блок, где есть возможность отдохнуть членам экипажа.
Российский военный эксперт Алексей Леонков сообщил в беседе с РИА Новости, что Ту-160М лучше по своим параметрам любой самой современной техники, в том числе новейшего американского бомбардировщика В-21, к производству которого еще не приступили. По его словам, российский ракетоносец уникален и может сохранять сверхзвуковую скорость более двух Махов в течение 45 минут.
Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.