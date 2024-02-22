Как прошел полет Путина на ракетоносце Ту-160М. Видео

Путин: ракетоносец Ту-160М нужно включить в состав ВС РФ

22 февраля 2024 в 18:52 Размер текста - 17 +

Владимир Путин сообщил, что в ракетоносце комфортно находиться Фото: Владимир Андреев © URA.RU Президент РФ Владимир Путин совершил полет на модернизированном стратегическом ракетоносце Ту-160М. Борт также носит название «Илья Муромец». URA.RU расскажет, как российский глава выполнил полет на самолете. Путин прибыл на взлетную полосу Казанского авиационного завода им. С. П. Горбунова для совершения полета. Ранее российский глава осматривал Ту-160М в цеху завода и поднимался в кабину за штурвал.

По словам пресс-секретарь президента РФ Дмитрия Пескова, решение подняться на борт самолета было принято вчера. Он отметил, что полет должен был продлиться 40 минут. Песков назвал маршрут «военной тайной».

Путин приземлился спустя 30 минут, 45 минут длилась предполетная подготовка. У него остались хорошие впечатления от самолета. «Техника отличная!» — заявил российский президент. Он подчеркнул, что Ту-160М нужно принять в состав ВС РФ.

Российский глава отметил, что несмотря на то, что ракетоносец является военной техникой, в нем комфортно находиться. По его словам, в самолете внедрили блок, где есть возможность отдохнуть членам экипажа. Российский военный эксперт Алексей Леонков сообщил в беседе с РИА Новости, что Ту-160М лучше по своим параметрам любой самой современной техники, в том числе новейшего американского бомбардировщика В-21, к производству которого еще не приступили. По его словам, российский ракетоносец уникален и может сохранять сверхзвуковую скорость более двух Махов в течение 45 минут.

Президент РФ Владимир Путин совершил полет на модернизированном стратегическом ракетоносце Ту-160М. Борт также носит название «Илья Муромец». URA.RU расскажет, как российский глава выполнил полет на самолете. Российский военный эксперт Алексей Леонков сообщил в беседе с РИА Новости, что Ту-160М лучше по своим параметрам любой самой современной техники, в том числе новейшего американского бомбардировщика В-21, к производству которого еще не приступили. По его словам, российский ракетоносец уникален и может сохранять сверхзвуковую скорость более двух Махов в течение 45 минут.