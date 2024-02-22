Как прошел полет Путина на ракетоносце Ту-160М. Видео

Путин: ракетоносец Ту-160М нужно включить в состав ВС РФ
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Владимир Путин на форуме АСИ. Москва, путин владимир, топ
Владимир Путин сообщил, что в ракетоносце комфортно находиться Фото:

Президент РФ Владимир Путин совершил полет на модернизированном стратегическом ракетоносце Ту-160М. Борт также носит название «Илья Муромец». URA.RU расскажет, как российский глава выполнил полет на самолете.

  • Путин прибыл на взлетную полосу Казанского авиационного завода им. С. П. Горбунова для совершения полета. Ранее российский глава осматривал Ту-160М в цеху завода и поднимался в кабину за штурвал.
  • По словам пресс-секретарь президента РФ Дмитрия Пескова, решение подняться на борт самолета было принято вчера. Он отметил, что полет должен был продлиться 40 минут. Песков назвал маршрут «военной тайной».
  • Путин приземлился спустя 30 минут, 45 минут длилась предполетная подготовка. У него остались хорошие впечатления от самолета. «Техника отличная!» — заявил российский президент. Он подчеркнул, что Ту-160М нужно принять в состав ВС РФ.
  • Российский глава отметил, что несмотря на то, что ракетоносец является военной техникой, в нем комфортно находиться. По его словам, в самолете внедрили блок, где есть возможность отдохнуть членам экипажа.

Российский военный эксперт Алексей Леонков сообщил в беседе с РИА Новости, что Ту-160М лучше по своим параметрам любой самой современной техники, в том числе новейшего американского бомбардировщика В-21, к производству которого еще не приступили. По его словам, российский ракетоносец уникален и может сохранять сверхзвуковую скорость более двух Махов в течение 45 минут.

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Президент РФ Владимир Путин совершил полет на модернизированном стратегическом ракетоносце Ту-160М. Борт также носит название «Илья Муромец». URA.RU расскажет, как российский глава выполнил полет на самолете. Российский военный эксперт Алексей Леонков сообщил в беседе с РИА Новости, что Ту-160М лучше по своим параметрам любой самой современной техники, в том числе новейшего американского бомбардировщика В-21, к производству которого еще не приступили. По его словам, российский ракетоносец уникален и может сохранять сверхзвуковую скорость более двух Махов в течение 45 минут.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...