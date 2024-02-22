Владимир Путин за рулем КамАЗа
Президент РФ Владимир Путин за рулем КамАЗа приехал из Казани на многофункциональную зону (МФЗ) дорожного сервиса, где начинается трасса М-12 «Восток». Ранее он совершил полет на модернизированном стратегическом ракетоносце Ту-160М.
«Путин после Ту-160М решил проехать за рулем „Камаза“», — передает РИА Новости. Вместе с российским главой в кабине был вице-премьер РФ Марат Хуснуллин.
Ранее Владимир Путин совершил полет на модернизированном стратегическом ракетоносце Ту-160М. Его полет продлился 30 минут. Путин отметил, что Ту-160М нужно включить в состав ВС РФ.
Владимир Путин прибыл на один из участков трассы М-12 «Восток» под Казанью за рулем «Камаза»
Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.