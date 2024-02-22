Путин сел за руль КамАЗа после полета на бомбардировщике. Фото

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Владимир Путин за рулем КамАЗа Фото:

Президент РФ Владимир Путин за рулем КамАЗа приехал из Казани на многофункциональную зону (МФЗ) дорожного сервиса, где начинается трасса М-12 «Восток». Ранее он совершил полет на модернизированном стратегическом ракетоносце Ту-160М.

«Путин после Ту-160М решил проехать за рулем „Камаза“», — передает РИА Новости. Вместе с российским главой в кабине был вице-премьер РФ Марат Хуснуллин.

Ранее Владимир Путин совершил полет на модернизированном стратегическом ракетоносце Ту-160М. Его полет продлился 30 минут. Путин отметил, что Ту-160М нужно включить в состав ВС РФ.

Владимир Путин прибыл на один из участков трассы М-12 «Восток» под Казанью за рулем «Камаза»
Владимир Путин прибыл на один из участков трассы М-12 «Восток» под Казанью за рулем «Камаза»

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Президент РФ Владимир Путин за рулем КамАЗа приехал из Казани на многофункциональную зону (МФЗ) дорожного сервиса, где начинается трасса М-12 «Восток». Ранее он совершил полет на модернизированном стратегическом ракетоносце Ту-160М. «Путин после Ту-160М решил проехать за рулем „Камаза“», — передает РИА Новости. Вместе с российским главой в кабине был вице-премьер РФ Марат Хуснуллин. Ранее Владимир Путин совершил полет на модернизированном стратегическом ракетоносце Ту-160М. Его полет продлился 30 минут. Путин отметил, что Ту-160М нужно включить в состав ВС РФ.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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