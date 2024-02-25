Причиной потопа является дыра в трубе канализации Фото: Александр Ельчищев © URA.RU

Многоквартирный дом в Челябинске, где проживают пенсионеры и ветераны труда, с минувшей осени топит фекалиями из-за дыры в трубе. Об этом сообщил URA.RU руководитель регисполкома Общенародного фронта (ОНФ) Денис Рыжий.

«С прошлой осени у жителей дома №33 по улице Машиностроителей топит подвал сточными водами, жить невозможно, дышать нечем. В управляющей компании отчитались, что все откачали и провели санобработку, а они их даже не видели», — рассказал URA.RU Рыжий.

Жители уточнили, что просили устранить дыру на трубе в подвале. Управляющая компания «Южуралстройсервис» отказалась это делать, сославшись, что ее нет. Тогда жильцы принесли фотографии дыры, на что им ответили, что так и должно быть.

«Пожилые люди написали на прямую линию с Владимиром Путиным. Народный фронт обратился в прокуратуру, чтобы побудить управляющую компанию выполнять работу и устранить неполадки с трубой», — уточнил URA.RU Рыжий.

Ранее стало известно, что в Магнитогорске 88-летней пенсионерке, проживающей в затопленном канализационными стоками подвале, предоставили на выбор два варианта будущего жилья. Женщине помогут в зависимости от ее желания в переезде в приемную семью или в специализированный интернат.