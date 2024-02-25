25 февраля 2024
24 февраля 2024

В Челябинске ветерана труда топит фекалиями. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Проверка технического состояния дома №38 на улице Технической. Екатеринбург, трубы, подвал, коммуникации, коммуналка, жкх
Причиной потопа является дыра в трубе канализации Фото:

Многоквартирный дом в Челябинске, где проживают пенсионеры и ветераны труда, с минувшей осени топит фекалиями из-за дыры в трубе. Об этом сообщил URA.RU руководитель регисполкома Общенародного фронта (ОНФ) Денис Рыжий.

«С прошлой осени у жителей дома №33 по улице Машиностроителей топит подвал сточными водами, жить невозможно, дышать нечем. В управляющей компании отчитались, что все откачали и провели санобработку, а они их даже не видели», — рассказал URA.RU Рыжий.

Жители уточнили, что просили устранить дыру на трубе в подвале. Управляющая компания «Южуралстройсервис» отказалась это делать, сославшись, что ее нет. Тогда жильцы принесли фотографии дыры, на что им ответили, что так и должно быть.

«Пожилые люди написали на прямую линию с Владимиром Путиным. Народный фронт обратился в прокуратуру, чтобы побудить управляющую компанию выполнять работу и устранить неполадки с трубой», — уточнил URA.RU Рыжий.

Ранее стало известно, что в Магнитогорске 88-летней пенсионерке, проживающей в затопленном канализационными стоками подвале, предоставили на выбор два варианта будущего жилья. Женщине помогут в зависимости от ее желания в переезде в приемную семью или в специализированный интернат.

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Многоквартирный дом в Челябинске, где проживают пенсионеры и ветераны труда, с минувшей осени топит фекалиями из-за дыры в трубе. Об этом сообщил URA.RU руководитель регисполкома Общенародного фронта (ОНФ) Денис Рыжий. «С прошлой осени у жителей дома №33 по улице Машиностроителей топит подвал сточными водами, жить невозможно, дышать нечем. В управляющей компании отчитались, что все откачали и провели санобработку, а они их даже не видели», — рассказал URA.RU Рыжий. Жители уточнили, что просили устранить дыру на трубе в подвале. Управляющая компания «Южуралстройсервис» отказалась это делать, сославшись, что ее нет. Тогда жильцы принесли фотографии дыры, на что им ответили, что так и должно быть. «Пожилые люди написали на прямую линию с Владимиром Путиным. Народный фронт обратился в прокуратуру, чтобы побудить управляющую компанию выполнять работу и устранить неполадки с трубой», — уточнил URA.RU Рыжий. Ранее стало известно, что в Магнитогорске 88-летней пенсионерке, проживающей в затопленном канализационными стоками подвале, предоставили на выбор два варианта будущего жилья. Женщине помогут в зависимости от ее желания в переезде в приемную семью или в специализированный интернат.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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