11 февраля 2024
10 февраля 2024

В Магнитогорске нашли приемную семью бабушке из затопленного подвала. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт. Магнитогорск, пенсионер, старость, руки пенсионера
Пенсионерке предоставили выбор места жительства Фото:

В Магнитогорске Челябинской области 88-летней пенсионерке, проживающей в затопленном канализационными стоками подвале, предоставили на выбор два варианта будущего жилья. Об этом сообщил URA.RU руководитель регисполкома Общенародного фронта (ОНФ) Денис Рыжий.

«Готовность помочь с оформлением документов выразили в региональном министерстве социальных отношений. Пенсионерке окажут содействие в зависимости от ее желания: в переезде в приемную семью или в специализированный интернат», — рассказал Рыжий.

Пенсионерке оказался ближе первый вариант. Сейчас бабушка находится в больнице, где проходит обследование здоровья. Это нужно для оформления всех необходимых документов.

Ранее стало известно, что 12 лет назад женщина из-за обмана лишилась жилья и теперь вынуждена выживать в подвале. Ситуация находится на контроле у замгенпрокурора РФ в УрФО Сергея Зайцева.

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В Магнитогорске Челябинской области 88-летней пенсионерке, проживающей в затопленном канализационными стоками подвале, предоставили на выбор два варианта будущего жилья. Об этом сообщил URA.RU руководитель регисполкома Общенародного фронта (ОНФ) Денис Рыжий. «Готовность помочь с оформлением документов выразили в региональном министерстве социальных отношений. Пенсионерке окажут содействие в зависимости от ее желания: в переезде в приемную семью или в специализированный интернат», — рассказал Рыжий. Пенсионерке оказался ближе первый вариант. Сейчас бабушка находится в больнице, где проходит обследование здоровья. Это нужно для оформления всех необходимых документов. Ранее стало известно, что 12 лет назад женщина из-за обмана лишилась жилья и теперь вынуждена выживать в подвале. Ситуация находится на контроле у замгенпрокурора РФ в УрФО Сергея Зайцева.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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