В Магнитогорске Челябинской области 88-летней пенсионерке, проживающей в затопленном канализационными стоками подвале, предоставили на выбор два варианта будущего жилья. Об этом сообщил URA.RU руководитель регисполкома Общенародного фронта (ОНФ) Денис Рыжий.
«Готовность помочь с оформлением документов выразили в региональном министерстве социальных отношений. Пенсионерке окажут содействие в зависимости от ее желания: в переезде в приемную семью или в специализированный интернат», — рассказал Рыжий.
Пенсионерке оказался ближе первый вариант. Сейчас бабушка находится в больнице, где проходит обследование здоровья. Это нужно для оформления всех необходимых документов.
Ранее стало известно, что 12 лет назад женщина из-за обмана лишилась жилья и теперь вынуждена выживать в подвале. Ситуация находится на контроле у замгенпрокурора РФ в УрФО Сергея Зайцева.
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