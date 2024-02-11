В Магнитогорске нашли приемную семью бабушке из затопленного подвала. Видео

12 февраля 2024 в 10:17 Размер текста - 17 +

Пенсионерке предоставили выбор места жительства Фото: Илья Московец © URA.RU В Магнитогорске Челябинской области 88-летней пенсионерке, проживающей в затопленном канализационными стоками подвале, предоставили на выбор два варианта будущего жилья. Об этом сообщил URA.RU руководитель регисполкома Общенародного фронта (ОНФ) Денис Рыжий. «Готовность помочь с оформлением документов выразили в региональном министерстве социальных отношений. Пенсионерке окажут содействие в зависимости от ее желания: в переезде в приемную семью или в специализированный интернат», — рассказал Рыжий. Пенсионерке оказался ближе первый вариант. Сейчас бабушка находится в больнице, где проходит обследование здоровья. Это нужно для оформления всех необходимых документов. Ранее стало известно, что 12 лет назад женщина из-за обмана лишилась жилья и теперь вынуждена выживать в подвале. Ситуация находится на контроле у замгенпрокурора РФ в УрФО Сергея Зайцева.

В Магнитогорске Челябинской области 88-летней пенсионерке, проживающей в затопленном канализационными стоками подвале, предоставили на выбор два варианта будущего жилья. Об этом сообщил URA.RU руководитель регисполкома Общенародного фронта (ОНФ) Денис Рыжий. «Готовность помочь с оформлением документов выразили в региональном министерстве социальных отношений. Пенсионерке окажут содействие в зависимости от ее желания: в переезде в приемную семью или в специализированный интернат», — рассказал Рыжий. Пенсионерке оказался ближе первый вариант. Сейчас бабушка находится в больнице, где проходит обследование здоровья. Это нужно для оформления всех необходимых документов. Ранее стало известно, что 12 лет назад женщина из-за обмана лишилась жилья и теперь вынуждена выживать в подвале. Ситуация находится на контроле у замгенпрокурора РФ в УрФО Сергея Зайцева.