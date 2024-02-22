На свердловской трассе произошло лобовое ДТП, есть пострадавшие

22 февраля 2024 в 23:05 Размер текста - 17 +

На место ДТП приехала машина скорой помощи (архивное фото) Фото: Денис Моргунов © URA.RU На Режевском тракте возле поселка Монетный (Свердловская область) произошло лобовое ДТП. Один человек в тяжелом состоянии. Об этом рассказали очевидцы. «Там машина валяется. Лоб в лоб с той тачкой. Жесткая авария. Оба живые, но один тяжелый (в тяжелом состоянии — прим. URA.RU). Тут пожарные, скорая», — передает слова очевидца E1.RU. Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в пресс-службу регионального УГИБДД. Ответ ожидается.

На Режевском тракте возле поселка Монетный (Свердловская область) произошло лобовое ДТП. Один человек в тяжелом состоянии. Об этом рассказали очевидцы. «Там машина валяется. Лоб в лоб с той тачкой. Жесткая авария. Оба живые, но один тяжелый (в тяжелом состоянии — прим. URA.RU). Тут пожарные, скорая», — передает слова очевидца E1.RU. Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в пресс-службу регионального УГИБДД. Ответ ожидается.