На свердловской трассе произошло лобовое ДТП, есть пострадавшие

На место ДТП приехала машина скорой помощи (архивное фото)
На Режевском тракте возле поселка Монетный (Свердловская область) произошло лобовое ДТП. Один человек в тяжелом состоянии. Об этом рассказали очевидцы.
«Там машина валяется. Лоб в лоб с той тачкой. Жесткая авария. Оба живые, но один тяжелый (в тяжелом состоянии — прим. URA.RU). Тут пожарные, скорая», — передает слова очевидца E1.RU.
Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в пресс-службу регионального УГИБДД. Ответ ожидается.
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