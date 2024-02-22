На свердловской трассе произошло лобовое ДТП, есть пострадавшие

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Туман. Тюмень, туман, машина скорой помощи, машина скорой медицинской помощи, скорая помощь
На место ДТП приехала машина скорой помощи (архивное фото) Фото:

На Режевском тракте возле поселка Монетный (Свердловская область) произошло лобовое ДТП. Один человек в тяжелом состоянии. Об этом рассказали очевидцы.

«Там машина валяется. Лоб в лоб с той тачкой. Жесткая авария. Оба живые, но один тяжелый (в тяжелом состоянии — прим. URA.RU). Тут пожарные, скорая», — передает слова очевидца E1.RU.

Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в пресс-службу регионального УГИБДД. Ответ ожидается.

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На Режевском тракте возле поселка Монетный (Свердловская область) произошло лобовое ДТП. Один человек в тяжелом состоянии. Об этом рассказали очевидцы. «Там машина валяется. Лоб в лоб с той тачкой. Жесткая авария. Оба живые, но один тяжелый (в тяжелом состоянии — прим. URA.RU). Тут пожарные, скорая», — передает слова очевидца E1.RU. Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в пресс-службу регионального УГИБДД. Ответ ожидается.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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