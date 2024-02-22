Автобус с пермяками загорелся во время движения по трассе в Удмуртии

22 февраля 2024 в 23:56 Размер текста - 17 +

В тушении автобуса участвовали шесть человек Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU На территории Удмуртской республики загорелся автобус, ехавший из Чайковского в Пермь. Внутри находились 38 человек, двое из которых пострадали, сообщили в пресс-службе МЧС Удмуртии. «Сообщение о возгорании в моторном отсеке рейсового автобуса Чайковский — Пермь поступило в 18:02 22 февраля. Внутри находились водитель и 38 пассажиров, в том числе двое детей», — сообщили в пресс-службе ведомства изданию «Аргументы и факты Пермь». Пострадали два человека — 15-летняя девочка и 19-летний парень. Они получили колото-резаные раны кистей из-за того, что разбили окно. После тушения пожара пассажиров забрал другой автобус и доставил до автовокзала в Воткинске.

На территории Удмуртской республики загорелся автобус, ехавший из Чайковского в Пермь. Внутри находились 38 человек, двое из которых пострадали, сообщили в пресс-службе МЧС Удмуртии. «Сообщение о возгорании в моторном отсеке рейсового автобуса Чайковский — Пермь поступило в 18:02 22 февраля. Внутри находились водитель и 38 пассажиров, в том числе двое детей», — сообщили в пресс-службе ведомства изданию «Аргументы и факты Пермь». Пострадали два человека — 15-летняя девочка и 19-летний парень. Они получили колото-резаные раны кистей из-за того, что разбили окно. После тушения пожара пассажиров забрал другой автобус и доставил до автовокзала в Воткинске.