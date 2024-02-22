Автобус с пермяками загорелся во время движения по трассе в Удмуртии

На территории Удмуртской республики загорелся автобус, ехавший из Чайковского в Пермь. Внутри находились 38 человек, двое из которых пострадали, сообщили в пресс-службе МЧС Удмуртии.
«Сообщение о возгорании в моторном отсеке рейсового автобуса Чайковский — Пермь поступило в 18:02 22 февраля. Внутри находились водитель и 38 пассажиров, в том числе двое детей», — сообщили в пресс-службе ведомства изданию «Аргументы и факты Пермь».
Пострадали два человека — 15-летняя девочка и 19-летний парень. Они получили колото-резаные раны кистей из-за того, что разбили окно. После тушения пожара пассажиров забрал другой автобус и доставил до автовокзала в Воткинске.
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