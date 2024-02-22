22 февраля 2024

Путин: Китай упростит въезд для дальнобойщиков из России

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Дальнобойщики пожаловались на сложности с китайской визой Фото:

Китай хочет упростить процедуру въезда для дальнобойщиков из РФ, но нужно согласование между министерствами стран. Об этом заявил президент России Владимир Путин на встрече с дорожниками в Казани.

«Китайская сторона готова к такому решению, но нужно согласование между министерствами. … Дело даже не в них, скорее всего в нас, потому что мы должны внести изменения в это межправсоглашение. Они готовы, надо чтобы и наши ведомства усмотрели этот вопрос», — процитировали слова Путина РИА Новости.

Рассмотрение этого вопроса произошло из-за того, что российские дальнобойщики пожаловались на трудности с оформлением визы в Китай. Они сообщили, что оформление документа возможно только в приграничных регионах РФ, пройти процедуру в других субъектах нельзя. По словам водителей, это отнимает много времени и усложняет процесс.

Владельцы бизнеса по грузовым перевозкам из России пожаловались на сложности пересечения границы с Китаем. Уточняется, что в Минтрансе уже предложили Китаю дополнить межправительственное соглашение пунктами об упрощении выдачи виз для водителей большегрузов, следующих в любых направлениях.

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Китай хочет упростить процедуру въезда для дальнобойщиков из РФ, но нужно согласование между министерствами стран. Об этом заявил президент России Владимир Путин на встрече с дорожниками в Казани. «Китайская сторона готова к такому решению, но нужно согласование между министерствами. … Дело даже не в них, скорее всего в нас, потому что мы должны внести изменения в это межправсоглашение. Они готовы, надо чтобы и наши ведомства усмотрели этот вопрос», — процитировали слова Путина РИА Новости. Рассмотрение этого вопроса произошло из-за того, что российские дальнобойщики пожаловались на трудности с оформлением визы в Китай. Они сообщили, что оформление документа возможно только в приграничных регионах РФ, пройти процедуру в других субъектах нельзя. По словам водителей, это отнимает много времени и усложняет процесс. Владельцы бизнеса по грузовым перевозкам из России пожаловались на сложности пересечения границы с Китаем. Уточняется, что в Минтрансе уже предложили Китаю дополнить межправительственное соглашение пунктами об упрощении выдачи виз для водителей большегрузов, следующих в любых направлениях.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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