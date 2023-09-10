Грузоперевозчики из РФ пожаловались на трудности со въездом в Китай

Минтранс: грузоперевозчики из РФ пожаловались на трудности со въездом в Китай

11 сентября 2023 в 03:50 Размер текста - 17 +

Китай должен согласовать выдачу виз водителям из России Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Владельцы бизнеса по грузовым перевозкам из России пожаловались на сложности пересечения границы с Китаем из-за невозможности получения виз водителями. Об этом сообщил замдиректора департамента госполитики в области автомобильного и городского пассажирского транспорта Минтранса РФ Андрей Енин. «В настоящее время только в приграничных с Китаем регионах китайской стороной оформляются визы для таких граждан. У остальных российских транспортных компаний, находящихся в других регионах страны, практически отсутствует возможность оформления китайских виз категории С для своих водителей в консульских службах Китая в России, в том числе в Москве и Санкт-Петербурге», — цитируют слова Енина «Известия». В Минтрансе уточнили, что предложили Китаю дополнить межправительственное соглашение, которое было принято в 2013 году, дополнительными пунктами об упрощении выдачи виз для водителей большегрузов, следующих в любых направлениях. Ранее многократные визы предоставлялись водителям фур, которые осуществляли только приграничные грузоперевозки. По данным Минтранса, документ находится на завершающей стадии согласования. Ранее URA.RU сообщало, что товарооборот между Россией и Китаем составил 134,104 миллиарда долларов на период с января по июль 2023 года. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года оборот вырос на 36,5%. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Владельцы бизнеса по грузовым перевозкам из России пожаловались на сложности пересечения границы с Китаем из-за невозможности получения виз водителями. Об этом сообщил замдиректора департамента госполитики в области автомобильного и городского пассажирского транспорта Минтранса РФ Андрей Енин. «В настоящее время только в приграничных с Китаем регионах китайской стороной оформляются визы для таких граждан. У остальных российских транспортных компаний, находящихся в других регионах страны, практически отсутствует возможность оформления китайских виз категории С для своих водителей в консульских службах Китая в России, в том числе в Москве и Санкт-Петербурге», — цитируют слова Енина «Известия». В Минтрансе уточнили, что предложили Китаю дополнить межправительственное соглашение, которое было принято в 2013 году, дополнительными пунктами об упрощении выдачи виз для водителей большегрузов, следующих в любых направлениях. Ранее многократные визы предоставлялись водителям фур, которые осуществляли только приграничные грузоперевозки. По данным Минтранса, документ находится на завершающей стадии согласования. Ранее URA.RU сообщало, что товарооборот между Россией и Китаем составил 134,104 миллиарда долларов на период с января по июль 2023 года. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года оборот вырос на 36,5%.