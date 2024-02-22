Жители ХМАО сняли необычные световые явления в небе. Фото, видео

23 февраля 2024 в 01:48 Размер текста - 17 +

В ночном небе Нефтеюганска появились световые столбы Фото: Сергей Русанов © URA.RU В Нефтеюганске (ХМАО) местные жители сняли необычное световое явление, в шутку предположив, что это НЛО. Кадрами они поделились в социальных сетях. «НЛО! НЛО!» — восклицает девушка на видео. В telegram-канале «Это Юганск, детка», дополнили кадры словами «Что-то странное в небе над Юганском». На самом деле явление, которое наблюдают местные жители, называется световым или солнечным столбом. Это визуальное атмосферное явление, которое представляет собой вертикальную полосу света. Такие столбы обычно тянутся вверх от Солнца, когда оно вступает в фазу заката или восхода, но могут появляться и ночью, исходя от Луны, ярких планет и наземных источников света. Как правило, оптический эффект появляется при отражении лучей от ледяных кристаллов, которые парят в воздухе. В сентябре 2023 года жители Нижневартовска (ХМАО) поделились кадрами, на которых в небе было видно необычное сияние оранжевого цвета. Вартовчане недоумевают, что это было за атмосферное оптическое явление. Световой столб в небе Нефтеюганска Фото: telegram-канал «Это Юганск, детка», https://t.me/myugansk/43320

В Нефтеюганске (ХМАО) местные жители сняли необычное световое явление, в шутку предположив, что это НЛО. Кадрами они поделились в социальных сетях. «НЛО! НЛО!» — восклицает девушка на видео. В telegram-канале «Это Юганск, детка», дополнили кадры словами «Что-то странное в небе над Юганском». На самом деле явление, которое наблюдают местные жители, называется световым или солнечным столбом. Это визуальное атмосферное явление, которое представляет собой вертикальную полосу света. Такие столбы обычно тянутся вверх от Солнца, когда оно вступает в фазу заката или восхода, но могут появляться и ночью, исходя от Луны, ярких планет и наземных источников света. Как правило, оптический эффект появляется при отражении лучей от ледяных кристаллов, которые парят в воздухе. В сентябре 2023 года жители Нижневартовска (ХМАО) поделились кадрами, на которых в небе было видно необычное сияние оранжевого цвета. Вартовчане недоумевают, что это было за атмосферное оптическое явление.