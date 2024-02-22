Первый заместитель губернатора Курганской области Андрей Алексеев передал бойцу специальной военной операции Константину прицел и каску. Об этом он рассказал в своем telegram-канале.
«Константин служит в артиллерии, а домой в Курган приехал в отпуск. Передал ему прицел и каску», — написал Алексеев.
Замгубернатора встретился с военным накануне Дня защитника Отечества. Они обсудили необходимую помощь и каким вопросам следует уделять больше внимания. Также Алексеев поздравил всех бойцов с праздником.
Ранее сообщалось, что из Кургана на фронт отправят два автомобиля УАЗ с защитой от дронов, установленной на крышах машин. Перед отправкой авто были протестированы, рассказал председатель правления Курганского реготделения ООО «Российский Союз ветеранов Афганистана» Константин Гладковский.
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