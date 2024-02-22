22 февраля 2024

Заместитель курганского губернатора передал бойцу СВО каску и прицел. Фото

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Конференция регионального отделения Народного фронта. Курган , алексеев андрей
Андрей Алексеев поздравил бойцов с Днем защитника Отечества Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Первый заместитель губернатора Курганской области Андрей Алексеев передал бойцу специальной военной операции Константину прицел и каску. Об этом он рассказал в своем telegram-канале.

«Константин служит в артиллерии, а домой в Курган приехал в отпуск. Передал ему прицел и каску», — написал Алексеев.

Замгубернатора встретился с военным накануне Дня защитника Отечества. Они обсудили необходимую помощь и каким вопросам следует уделять больше внимания. Также Алексеев поздравил всех бойцов с праздником.

Ранее сообщалось, что из Кургана на фронт отправят два автомобиля УАЗ с защитой от дронов, установленной на крышах машин. Перед отправкой авто были протестированы, рассказал председатель правления Курганского реготделения ООО «Российский Союз ветеранов Афганистана» Константин Гладковский.

Андрей Алексеев передал бойцу каску и прицел
Андрей Алексеев передал бойцу каску и прицел

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Первый заместитель губернатора Курганской области Андрей Алексеев передал бойцу специальной военной операции Константину прицел и каску. Об этом он рассказал в своем telegram-канале. «Константин служит в артиллерии, а домой в Курган приехал в отпуск. Передал ему прицел и каску», — написал Алексеев. Замгубернатора встретился с военным накануне Дня защитника Отечества. Они обсудили необходимую помощь и каким вопросам следует уделять больше внимания. Также Алексеев поздравил всех бойцов с праздником. Ранее сообщалось, что из Кургана на фронт отправят два автомобиля УАЗ с защитой от дронов, установленной на крышах машин. Перед отправкой авто были протестированы, рассказал председатель правления Курганского реготделения ООО «Российский Союз ветеранов Афганистана» Константин Гладковский.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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