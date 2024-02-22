Курганцы отправят машины с защитой от дронов ВСУ. Видео

22 февраля 2024 в 19:29 Размер текста - 17 +

На крышах УАЗов установили антидроновую защиту Фото: Илья Московец © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Из Кургана на фронт отправят два автомобиля УАЗ с защитой от дронов, которые установили на крышах машин. Об этом сообщил председатель правления Курганского реготделения ООО «Российский Союз ветеранов Афганистана» Константин Гладковский на своей странице в соцсети «ВКонтакте». «Мы протестировали два автомобиля УАЗ, подготовленных для отправки на фронт. Хотелось бы сказать спасибо всем ветеранам боевых действий, всем парням с Кургана и области, которые принимают участие в этой работе. Отдельную благодарность хотели бы передать сотрудникам Варгашинского завода ПСПО и его гендиректору Владимиру Казакову за обеспечение технической поддержки нашей деятельности», — сказал Гладковский. Ранее URA.RU писало, что курганцы отправили на фронт полевой операционный пункт и УАЗ. Также сообщалось, что спикер облдумы Фролов помог участнику СВО купить автомобиль «Нива».

Из Кургана на фронт отправят два автомобиля УАЗ с защитой от дронов, которые установили на крышах машин. Об этом сообщил председатель правления Курганского реготделения ООО «Российский Союз ветеранов Афганистана» Константин Гладковский на своей странице в соцсети «ВКонтакте». «Мы протестировали два автомобиля УАЗ, подготовленных для отправки на фронт. Хотелось бы сказать спасибо всем ветеранам боевых действий, всем парням с Кургана и области, которые принимают участие в этой работе. Отдельную благодарность хотели бы передать сотрудникам Варгашинского завода ПСПО и его гендиректору Владимиру Казакову за обеспечение технической поддержки нашей деятельности», — сказал Гладковский. Ранее URA.RU писало, что курганцы отправили на фронт полевой операционный пункт и УАЗ. Также сообщалось, что спикер облдумы Фролов помог участнику СВО купить автомобиль «Нива».