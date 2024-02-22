Курганцы отправят машины с защитой от дронов ВСУ. Видео

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Пресс-тур в лесничество по заготовке новогодних елей. Свердловская область, Первоуральск, уаз буханка
На крышах УАЗов установили антидроновую защиту Фото:
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Из Кургана на фронт отправят два автомобиля УАЗ с защитой от дронов, которые установили на крышах машин. Об этом сообщил председатель правления Курганского реготделения ООО «Российский Союз ветеранов Афганистана» Константин Гладковский на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

«Мы протестировали два автомобиля УАЗ, подготовленных для отправки на фронт. Хотелось бы сказать спасибо всем ветеранам боевых действий, всем парням с Кургана и области, которые принимают участие в этой работе. Отдельную благодарность хотели бы передать сотрудникам Варгашинского завода ПСПО и его гендиректору Владимиру Казакову за обеспечение технической поддержки нашей деятельности», — сказал Гладковский.

Ранее URA.RU писало, что курганцы отправили на фронт полевой операционный пункт и УАЗ. Также сообщалось, что спикер облдумы Фролов помог участнику СВО купить автомобиль «Нива».

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Из Кургана на фронт отправят два автомобиля УАЗ с защитой от дронов, которые установили на крышах машин. Об этом сообщил председатель правления Курганского реготделения ООО «Российский Союз ветеранов Афганистана» Константин Гладковский на своей странице в соцсети «ВКонтакте». «Мы протестировали два автомобиля УАЗ, подготовленных для отправки на фронт. Хотелось бы сказать спасибо всем ветеранам боевых действий, всем парням с Кургана и области, которые принимают участие в этой работе. Отдельную благодарность хотели бы передать сотрудникам Варгашинского завода ПСПО и его гендиректору Владимиру Казакову за обеспечение технической поддержки нашей деятельности», — сказал Гладковский. Ранее URA.RU писало, что курганцы отправили на фронт полевой операционный пункт и УАЗ. Также сообщалось, что спикер облдумы Фролов помог участнику СВО купить автомобиль «Нива».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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