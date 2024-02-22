22 февраля 2024

Пашинян: Армения заморозила свое участие в ОДКБ

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Михаил Мишустин на внеочередном заседании Межправительственного совета ЕАЭС. Армения, Цахкадзор, пашинян никол
Армения приостанавливает свое участие в ОДКБ, заявил Пашинян Фото:

Договор о коллективной безопасности по отношению к Армении выполнен не был, поэтому Ереван свое участие в нем заморозил. Об этом заявил премьер-министр Никол Пашинян.

«Договор о коллективной безопасности в отношении Армении не был выполнен, в особенности в 2021—2022 годах, и это не могло остаться незамеченным. Мы заморозили наше участие [в нем]. Посмотрим, что будет дальше», — сказал Пашинян во время интервью France24.

В конце ноября 2023 года пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отмечал, что Россия надеется на то, что Армения со временем полноценно возобновит свое участие в ОДКБ. Претензии Пашиняна были в том, что Армения не дождалась помощи от ОДКБ во время столкновений с Азербайджаном.

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Договор о коллективной безопасности по отношению к Армении выполнен не был, поэтому Ереван свое участие в нем заморозил. Об этом заявил премьер-министр Никол Пашинян. «Договор о коллективной безопасности в отношении Армении не был выполнен, в особенности в 2021—2022 годах, и это не могло остаться незамеченным. Мы заморозили наше участие [в нем]. Посмотрим, что будет дальше», — сказал Пашинян во время интервью France24. В конце ноября 2023 года пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отмечал, что Россия надеется на то, что Армения со временем полноценно возобновит свое участие в ОДКБ. Претензии Пашиняна были в том, что Армения не дождалась помощи от ОДКБ во время столкновений с Азербайджаном.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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