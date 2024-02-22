22 февраля 2024

РКН сообщил об утечке 500 млн записей о россиянах из-за крупного инцидента

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С начала 2024 года украдено 510 миллионов данных россиян Фото:

С начала 2024 года в сеть было загружено более 510 миллионов записей о россиянах. Замглавы Роскомнадзора Милош Вагнер сообщил, что 500 миллионов из них — это одна утечка.

«Всего утекло 510 миллионов, из них 500 [миллионов] — это одна утечка. Мы ее сейчас расследуем», — рассказал Вагнер ТАСС.

Этим крупным инцидентом компрометации данных в 2024 году покрылся почти весь объем прошлого года, добавил замглавы. Остальные 10 миллионов были скомпрометированы в результате 18 утечек.

Злоумышленники начали использовать новый вид мошенничества — кража данных из популярных мессенджеров. Они взламывают телефонные книжки пользователей, а также используют голосовые сообщения в переписках, чтобы с их помощью обучать нейросети, и выдавать их за якобы голоса коллег, руководителей, клиентов.

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С начала 2024 года в сеть было загружено более 510 миллионов записей о россиянах. Замглавы Роскомнадзора Милош Вагнер сообщил, что 500 миллионов из них — это одна утечка. «Всего утекло 510 миллионов, из них 500 [миллионов] — это одна утечка. Мы ее сейчас расследуем», — рассказал Вагнер ТАСС. Этим крупным инцидентом компрометации данных в 2024 году покрылся почти весь объем прошлого года, добавил замглавы. Остальные 10 миллионов были скомпрометированы в результате 18 утечек. Злоумышленники начали использовать новый вид мошенничества — кража данных из популярных мессенджеров. Они взламывают телефонные книжки пользователей, а также используют голосовые сообщения в переписках, чтобы с их помощью обучать нейросети, и выдавать их за якобы голоса коллег, руководителей, клиентов.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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