РКН сообщил об утечке 500 млн записей о россиянах из-за крупного инцидента

23 февраля 2024 в 05:13 Размер текста - 17 +

С начала 2024 года украдено 510 миллионов данных россиян Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU С начала 2024 года в сеть было загружено более 510 миллионов записей о россиянах. Замглавы Роскомнадзора Милош Вагнер сообщил, что 500 миллионов из них — это одна утечка. «Всего утекло 510 миллионов, из них 500 [миллионов] — это одна утечка. Мы ее сейчас расследуем», — рассказал Вагнер ТАСС. Этим крупным инцидентом компрометации данных в 2024 году покрылся почти весь объем прошлого года, добавил замглавы. Остальные 10 миллионов были скомпрометированы в результате 18 утечек. Злоумышленники начали использовать новый вид мошенничества — кража данных из популярных мессенджеров. Они взламывают телефонные книжки пользователей, а также используют голосовые сообщения в переписках, чтобы с их помощью обучать нейросети, и выдавать их за якобы голоса коллег, руководителей, клиентов.

С начала 2024 года в сеть было загружено более 510 миллионов записей о россиянах. Замглавы Роскомнадзора Милош Вагнер сообщил, что 500 миллионов из них — это одна утечка. «Всего утекло 510 миллионов, из них 500 [миллионов] — это одна утечка. Мы ее сейчас расследуем», — рассказал Вагнер ТАСС. Этим крупным инцидентом компрометации данных в 2024 году покрылся почти весь объем прошлого года, добавил замглавы. Остальные 10 миллионов были скомпрометированы в результате 18 утечек. Злоумышленники начали использовать новый вид мошенничества — кража данных из популярных мессенджеров. Они взламывают телефонные книжки пользователей, а также используют голосовые сообщения в переписках, чтобы с их помощью обучать нейросети, и выдавать их за якобы голоса коллег, руководителей, клиентов.