22 февраля 2024

В Екатеринбурге выставили на продажу антикварный Mercedes за 33 млн рублей. Фото

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Открытая лицензия от 27.07.2016 . , мерседес, мерседес бенц, mercedes-benz, эмблема, mercedes
Немецкий автомобиль производили в 1969 году Фото:

В Екатеринбурге продают эксклюзивный Mercedes-Benz W111 за 33 миллиона рублей. Автомобиль выпущен в 1969 году. Объявление опубликовали 10 февраля на сайте «Авито. Авто».

«W111 был первый в мире, имеющий передние и задние зоны деформации, трехточечное крепление ремней безопасности и четырехступенчатую АКПП. Объем двигателя V8 составляет 3,5 литра, 200 лошадиных сил. Общий пробег 500 километров. Стоимость — 33 млн рублей», — следует из объявления.

Продавец отметил, что в 2024 году машину полностью отреставрировали. «Двигатель в родном исполнении», — подытожил хозяин.

Ранее в Нижнем Тагиле поставили на продажу необычный немецкий кабриолет, произведенный в начале 2000-х. Автомобиль компании Mercedes-Benz Group оценили в полмиллиона рублей.

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В Екатеринбурге продают эксклюзивный Mercedes-Benz W111 за 33 миллиона рублей. Автомобиль выпущен в 1969 году. Объявление опубликовали 10 февраля на сайте «Авито. Авто». «W111 был первый в мире, имеющий передние и задние зоны деформации, трехточечное крепление ремней безопасности и четырехступенчатую АКПП. Объем двигателя V8 составляет 3,5 литра, 200 лошадиных сил. Общий пробег 500 километров. Стоимость — 33 млн рублей», — следует из объявления. Продавец отметил, что в 2024 году машину полностью отреставрировали. «Двигатель в родном исполнении», — подытожил хозяин. Ранее в Нижнем Тагиле поставили на продажу необычный немецкий кабриолет, произведенный в начале 2000-х. Автомобиль компании Mercedes-Benz Group оценили в полмиллиона рублей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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