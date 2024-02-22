22 февраля 2024

ФСБ: западные спецслужбы вербуют свердловчан для уничтожения памятников

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ФСБ: за уничтожение памятников свердловчанам предлагают деньги Фото:

С начала февраля 2024 года силовики зафиксировали активность западных спецслужб по вербовке жителей Свердловской области для уничтожения памятников. Об этом рассказали в региональном управлении ФСБ.

«Если раньше в фокусе внимания иностранной стороны были преимущественно административные здания и дорожная инфраструктура, то на этот раз злоумышленники руками уральцев нацелились на объекты культурного наследия и памятники», — сказано в сообщении. За терроризм свердловчанам предлагают «легкие деньги».

Так, одному из жителей Екатеринбурга поступило предложение сжечь памятник технике «Танк Т-72» в Парке Победы на Уралмаше с инструкцией действий. К счастью, гражданин обратился в приемную УФСБ России по Свердловской области. «Мы настоятельно призываем соблюдать бдительность, не отвечать на предложения „легко и быстро заработать“, игнорировать входящие звонки и сообщения с незнакомых номеров», — подытожили в ведомстве.

Правоохранительным органам в УрФО поручили усилить работу по выявлению уральцев, склонных к вербовке ВСУ. С таким требованием выступил секретарь Совбеза России Николай Патрушев на совещании в Кургане.

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С начала февраля 2024 года силовики зафиксировали активность западных спецслужб по вербовке жителей Свердловской области для уничтожения памятников. Об этом рассказали в региональном управлении ФСБ. «Если раньше в фокусе внимания иностранной стороны были преимущественно административные здания и дорожная инфраструктура, то на этот раз злоумышленники руками уральцев нацелились на объекты культурного наследия и памятники», — сказано в сообщении. За терроризм свердловчанам предлагают «легкие деньги». Так, одному из жителей Екатеринбурга поступило предложение сжечь памятник технике «Танк Т-72» в Парке Победы на Уралмаше с инструкцией действий. К счастью, гражданин обратился в приемную УФСБ России по Свердловской области. «Мы настоятельно призываем соблюдать бдительность, не отвечать на предложения „легко и быстро заработать“, игнорировать входящие звонки и сообщения с незнакомых номеров», — подытожили в ведомстве. Правоохранительным органам в УрФО поручили усилить работу по выявлению уральцев, склонных к вербовке ВСУ. С таким требованием выступил секретарь Совбеза России Николай Патрушев на совещании в Кургане.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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