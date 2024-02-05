Патрушев поручил силовикам лучше выявлять уральцев, склонных к вербовке ВСУ

Правоохранительным органам в УрФО надо усилить работу по выявления лиц, склонных к совершению терактов, а властям обеспечить патрулирование критических важных объектов и мест массового пребывания уральцев. Такое поручение дал секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев на совещании в Кургане, передает корреспондент URA.RU.
«Проводя совещание в Кургане, Патрушев предупредил, что киевский режим активизировал попытки завербовать россиян на совершение терактов. Таким образом, ВСУ пытается переключить внимание со своих поражений в зоне спецоперации», — передает корреспондент URA.RU.
В связи с данными рисками, Николай Патрушев потребовал от губернаторов усилить антитеррористическую защищенность критически важных и потенциально опасных объектов, мест массового пребывания уральцев, в том числе организовать патрулирование территорий. А от правоохранительных органов — усилить оперативно-розыскную работу по своевременному предупреждению преступлений террористического характера, выявлению лиц, склонных к их совершению.
Ранее URA.RU писало, что Патрушев на совещании в Кургане дал губернаторам вводные по предстоящему паводку. Главам регионам в преддверии весеннего паводка поручено провести ледокольные работы и проверить готовность объектов водоотведения.
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