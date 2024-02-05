05 февраля 2024

Патрушев поручил силовикам лучше выявлять уральцев, склонных к вербовке ВСУ

© Служба новостей «URA.RU»
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В Кургане проходит совещание с участием секретаря Совета безопасности России Патрушева
В Кургане проходит совещание с участием секретаря Совета безопасности России Патрушева Фото:

Правоохранительным органам в УрФО надо усилить работу по выявления лиц, склонных к совершению терактов, а властям обеспечить патрулирование критических важных объектов и мест массового пребывания уральцев. Такое поручение дал секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев на совещании в Кургане, передает корреспондент URA.RU.

«Проводя совещание в Кургане, Патрушев предупредил, что киевский режим активизировал попытки завербовать россиян на совершение терактов. Таким образом, ВСУ пытается переключить внимание со своих поражений в зоне спецоперации», — передает корреспондент URA.RU.

В связи с данными рисками, Николай Патрушев потребовал от губернаторов усилить антитеррористическую защищенность критически важных и потенциально опасных объектов, мест массового пребывания уральцев, в том числе организовать патрулирование территорий. А от правоохранительных органов — усилить оперативно-розыскную работу по своевременному предупреждению преступлений террористического характера, выявлению лиц, склонных к их совершению.

Ранее URA.RU писало, что Патрушев на совещании в Кургане дал губернаторам вводные по предстоящему паводку. Главам регионам в преддверии весеннего паводка поручено провести ледокольные работы и проверить готовность объектов водоотведения.

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Правоохранительным органам в УрФО надо усилить работу по выявления лиц, склонных к совершению терактов, а властям обеспечить патрулирование критических важных объектов и мест массового пребывания уральцев. Такое поручение дал секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев на совещании в Кургане, передает корреспондент URA.RU. «Проводя совещание в Кургане, Патрушев предупредил, что киевский режим активизировал попытки завербовать россиян на совершение терактов. Таким образом, ВСУ пытается переключить внимание со своих поражений в зоне спецоперации», — передает корреспондент URA.RU. В связи с данными рисками, Николай Патрушев потребовал от губернаторов усилить антитеррористическую защищенность критически важных и потенциально опасных объектов, мест массового пребывания уральцев, в том числе организовать патрулирование территорий. А от правоохранительных органов — усилить оперативно-розыскную работу по своевременному предупреждению преступлений террористического характера, выявлению лиц, склонных к их совершению. Ранее URA.RU писало, что Патрушев на совещании в Кургане дал губернаторам вводные по предстоящему паводку. Главам регионам в преддверии весеннего паводка поручено провести ледокольные работы и проверить готовность объектов водоотведения.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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