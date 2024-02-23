В мире Украина Зеленский раскрыл истинную причину увольнения Залужного Зеленский заявил, что отставка Залужного вызвана необходимостью перезагрузки 23 февраля 2024 в 12:35 Размер текста - 17 + Валерия Залужного уволили ради перезагрузки управления ВСУ Фото: Официальный сайт президента Украины Причиной отставки Валерия Залужного с поста главкома ВСУ, а также увольнение его замов является необходимость перезагрузки высшего командования украинской армией. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский. «Такая перезагрузка управления верховного главнокомандующего Вооруженными силами — это нам очень было нужно. Речь не идет о какой-то перезагрузке направления наших действий. Мы просто говорим, что некоторые вещи не изменились за последнее время», — рассказал Владимир Зеленский в интервью Fox News. Ранее стало известно об увольнении Залужного и назначении на его место экс-командующего сухопутными войсками ВСУ Александра Сырского. Мнения о новом главкоме на Украине разделились. Так, одни считают его назначение необходимостью, а другие — « непоправимой ошибкой », пишет Pravda.Ru. Причиной отставки Валерия Залужного с поста главкома ВСУ, а также увольнение его замов является необходимость перезагрузки высшего командования украинской армией. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский. «Такая перезагрузка управления верховного главнокомандующего Вооруженными силами — это нам очень было нужно. Речь не идет о какой-то перезагрузке направления наших действий. Мы просто говорим, что некоторые вещи не изменились за последнее время», — рассказал Владимир Зеленский в интервью Fox News. Ранее стало известно об увольнении Залужного и назначении на его место экс-командующего сухопутными войсками ВСУ Александра Сырского. Мнения о новом главкоме на Украине разделились. Так, одни считают его назначение необходимостью, а другие — «непоправимой ошибкой», пишет Pravda.Ru. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям