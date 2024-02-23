Зеленский раскрыл истинную причину увольнения Залужного

Зеленский заявил, что отставка Залужного вызвана необходимостью перезагрузки
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Залужный и Зеленский. stock, залужный валерий, stock
Валерия Залужного уволили ради перезагрузки управления ВСУ Фото:

Причиной отставки Валерия Залужного с поста главкома ВСУ, а также увольнение его замов является необходимость перезагрузки высшего командования украинской армией. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский.

«Такая перезагрузка управления верховного главнокомандующего Вооруженными силами — это нам очень было нужно. Речь не идет о какой-то перезагрузке направления наших действий. Мы просто говорим, что некоторые вещи не изменились за последнее время», — рассказал Владимир Зеленский в интервью Fox News.

Ранее стало известно об увольнении Залужного и назначении на его место экс-командующего сухопутными войсками ВСУ Александра Сырского. Мнения о новом главкоме на Украине разделились. Так, одни считают его назначение необходимостью, а другие — «непоправимой ошибкой», пишет Pravda.Ru.

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Причиной отставки Валерия Залужного с поста главкома ВСУ, а также увольнение его замов является необходимость перезагрузки высшего командования украинской армией. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский. «Такая перезагрузка управления верховного главнокомандующего Вооруженными силами — это нам очень было нужно. Речь не идет о какой-то перезагрузке направления наших действий. Мы просто говорим, что некоторые вещи не изменились за последнее время», — рассказал Владимир Зеленский в интервью Fox News. Ранее стало известно об увольнении Залужного и назначении на его место экс-командующего сухопутными войсками ВСУ Александра Сырского. Мнения о новом главкоме на Украине разделились. Так, одни считают его назначение необходимостью, а другие — «непоправимой ошибкой», пишет Pravda.Ru.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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