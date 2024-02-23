Зеленский раскрыл истинную причину увольнения Залужного

Валерия Залужного уволили ради перезагрузки управления ВСУФото: Официальный сайт президента Украины
Причиной отставки Валерия Залужного с поста главкома ВСУ, а также увольнение его замов является необходимость перезагрузки высшего командования украинской армией. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский.
«Такая перезагрузка управления верховного главнокомандующего Вооруженными силами — это нам очень было нужно. Речь не идет о какой-то перезагрузке направления наших действий. Мы просто говорим, что некоторые вещи не изменились за последнее время», — рассказал Владимир Зеленский в интервью Fox News.
Ранее стало известно об увольнении Залужного и назначении на его место экс-командующего сухопутными войсками ВСУ Александра Сырского. Мнения о новом главкоме на Украине разделились. Так, одни считают его назначение необходимостью, а другие — «непоправимой ошибкой», пишет Pravda.Ru.
Причиной отставки Валерия Залужного с поста главкома ВСУ, а также увольнение его замов является необходимость перезагрузки высшего командования украинской армией. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский. «Такая перезагрузка управления верховного главнокомандующего Вооруженными силами — это нам очень было нужно. Речь не идет о какой-то перезагрузке направления наших действий. Мы просто говорим, что некоторые вещи не изменились за последнее время», — рассказал Владимир Зеленский в интервью Fox News. Ранее стало известно об увольнении Залужного и назначении на его место экс-командующего сухопутными войсками ВСУ Александра Сырского. Мнения о новом главкоме на Украине разделились. Так, одни считают его назначение необходимостью, а другие — «непоправимой ошибкой», пишет Pravda.Ru.