В челябинской парикмахерской участнику СВО отказали в стрижке

23 февраля 2024 в 12:56 Размер текста - 17 +

Парикмахер высказал российскому военному свою неприязнь Фото: Размик Закарян © URA.RU В Южноуральске (Челябинская область) в парикмахерской «Завиток» участнику специальной военной операции отказали в обслуживании. Об этом рассказали очевидцы. «В парикмахерской „Завиток“ по адресу Космонавтов 1, [город Южноуральск] мужчина-парикмахер отказывает в стрижке мужчинам в военной форме с нашивкой Z (участникам СВО)», — рассказала Саша А. Пост она разместила в группе «Подслушано Южноуральск» в социальной сети «ВКонтакте». Со слов женщины, родственник пришел в военной форме в парикмахерскую. Но его отказались принять. «У вас нашивка с буквой Z», — пояснил парикмахер. Весной прошлого года этот же сотрудник отказался стричь другого военнослужащего, который был в Южноуральске в отпуске. «На выходе этот парикмехер выразил свою неприязнь тем, что якобы наши военные убивают мирных жителей Украины и он сам родом с Украины», — сообщила автор поста. Представитель парикмахерской «Завиток» Мария Панова принесла извинения за сложившуюся ситуацию и пообещала уволить парикмахера. «Сегодня же решу этот вопрос. Данный парикмахер не будет больше работать в данной парикмахерской», — написала Панова под постом.

В Южноуральске (Челябинская область) в парикмахерской «Завиток» участнику специальной военной операции отказали в обслуживании. Об этом рассказали очевидцы. «В парикмахерской „Завиток“ по адресу Космонавтов 1, [город Южноуральск] мужчина-парикмахер отказывает в стрижке мужчинам в военной форме с нашивкой Z (участникам СВО)», — рассказала Саша А. Пост она разместила в группе «Подслушано Южноуральск» в социальной сети «ВКонтакте». Со слов женщины, родственник пришел в военной форме в парикмахерскую. Но его отказались принять. «У вас нашивка с буквой Z», — пояснил парикмахер. Весной прошлого года этот же сотрудник отказался стричь другого военнослужащего, который был в Южноуральске в отпуске. «На выходе этот парикмехер выразил свою неприязнь тем, что якобы наши военные убивают мирных жителей Украины и он сам родом с Украины», — сообщила автор поста. Представитель парикмахерской «Завиток» Мария Панова принесла извинения за сложившуюся ситуацию и пообещала уволить парикмахера. «Сегодня же решу этот вопрос. Данный парикмахер не будет больше работать в данной парикмахерской», — написала Панова под постом.