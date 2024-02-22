22 февраля 2024

В челябинской парикмахерской участнику СВО отказали в стрижке

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Парикмахер высказал российскому военному свою неприязнь Фото:

В Южноуральске (Челябинская область) в парикмахерской «Завиток» участнику специальной военной операции отказали в обслуживании. Об этом рассказали очевидцы.

«В парикмахерской „Завиток“ по адресу Космонавтов 1, [город Южноуральск] мужчина-парикмахер отказывает в стрижке мужчинам в военной форме с нашивкой Z (участникам СВО)», — рассказала Саша А. Пост она разместила в группе «Подслушано Южноуральск» в социальной сети «ВКонтакте».

Со слов женщины, родственник пришел в военной форме в парикмахерскую. Но его отказались принять. «У вас нашивка с буквой Z», — пояснил парикмахер. Весной прошлого года этот же сотрудник отказался стричь другого военнослужащего, который был в Южноуральске в отпуске. «На выходе этот парикмехер выразил свою неприязнь тем, что якобы наши военные убивают мирных жителей Украины и он сам родом с Украины», — сообщила автор поста.

Представитель парикмахерской «Завиток» Мария Панова принесла извинения за сложившуюся ситуацию и пообещала уволить парикмахера. «Сегодня же решу этот вопрос. Данный парикмахер не будет больше работать в данной парикмахерской», — написала Панова под постом.

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В Южноуральске (Челябинская область) в парикмахерской «Завиток» участнику специальной военной операции отказали в обслуживании. Об этом рассказали очевидцы. «В парикмахерской „Завиток“ по адресу Космонавтов 1, [город Южноуральск] мужчина-парикмахер отказывает в стрижке мужчинам в военной форме с нашивкой Z (участникам СВО)», — рассказала Саша А. Пост она разместила в группе «Подслушано Южноуральск» в социальной сети «ВКонтакте». Со слов женщины, родственник пришел в военной форме в парикмахерскую. Но его отказались принять. «У вас нашивка с буквой Z», — пояснил парикмахер. Весной прошлого года этот же сотрудник отказался стричь другого военнослужащего, который был в Южноуральске в отпуске. «На выходе этот парикмехер выразил свою неприязнь тем, что якобы наши военные убивают мирных жителей Украины и он сам родом с Украины», — сообщила автор поста. Представитель парикмахерской «Завиток» Мария Панова принесла извинения за сложившуюся ситуацию и пообещала уволить парикмахера. «Сегодня же решу этот вопрос. Данный парикмахер не будет больше работать в данной парикмахерской», — написала Панова под постом.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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