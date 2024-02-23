Тюмень и Екатеринбург попали в топ-10 самых популярных авианаправлений в России

23 февраля 2024 в 13:40 Размер текста - 17 +

Россияне в феврале 2024 года чаще всего будут путешествовать по РФ Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Тюмень и Екатеринбург в феврале стали одними из самых популярных направлений для авиапутешествий на праздники. Города вошли в топ-10 востребованных мест для отдыха среди городов РФ. Об этом говорится в исследовании сервиса путешествий Tutu.ru. «Больше всего россияне будут путешествовать по стране — на города РФ приходится 81,2% авиабронирований и 97,56% жд-поездок», — отмечается в исследование, которое есть в распоряжение ТАСС. Среди самых востребованных авианаправлений — Москва, Санкт-Петербург, Сочи, Калининград, Екатеринбург, Минеральные Воды, Новосибирск, Красноярск, Тюмень и Самара. По данным сервиса, среди зарубежных направлений традиционно лидируют полеты в дружественные страны: в Узбекистан, Армению, Азербайджан, Турцию и Таджикистан. Также во время февральских праздников планируется наибольшее количество поездок на поезде в Краснодар, Ростов-на-Дону, Адлер, Екатеринбург, Симферополь, Сочи, Нижний Новгород и Воронеж. В августе 2022 году Тюмень и Екатеринбург уже становились популярными туристическими авианаправлениями. Тогда аналитики сервиса Туту.ру отметили, что 89% перелетов в том месяце было запланировано по России. Среди зарубежных направлений у людей пользовались популярностью страны ближнего зарубежья.

Тюмень и Екатеринбург в феврале стали одними из самых популярных направлений для авиапутешествий на праздники. Города вошли в топ-10 востребованных мест для отдыха среди городов РФ. Об этом говорится в исследовании сервиса путешествий Tutu.ru. «Больше всего россияне будут путешествовать по стране — на города РФ приходится 81,2% авиабронирований и 97,56% жд-поездок», — отмечается в исследование, которое есть в распоряжение ТАСС. Среди самых востребованных авианаправлений — Москва, Санкт-Петербург, Сочи, Калининград, Екатеринбург, Минеральные Воды, Новосибирск, Красноярск, Тюмень и Самара. По данным сервиса, среди зарубежных направлений традиционно лидируют полеты в дружественные страны: в Узбекистан, Армению, Азербайджан, Турцию и Таджикистан. Также во время февральских праздников планируется наибольшее количество поездок на поезде в Краснодар, Ростов-на-Дону, Адлер, Екатеринбург, Симферополь, Сочи, Нижний Новгород и Воронеж. В августе 2022 году Тюмень и Екатеринбург уже становились популярными туристическими авианаправлениями. Тогда аналитики сервиса Туту.ру отметили, что 89% перелетов в том месяце было запланировано по России. Среди зарубежных направлений у людей пользовались популярностью страны ближнего зарубежья.